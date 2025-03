Amazon prova il doppiaggio con AI per film e serie TV

Pubblicità

Amazon ha avviato un programma pilota di testing che prevede l’impiego dell’Intelligenza Artificiale AI per il doppiaggio, offrendo a partire dagli Stati Uniti, la traduzione da inglese a spagnolo latino americano per alcuni film e serie TV su Amazon Prime Video.

Il doppiaggio con l’AI sarà offerto negli USA da inglese a spagnolo latino americano iniziando da 12 film e serie TV, inclusi titoli quali “El Cid: La Leyenda”, “Mi Mamá Lora” e “Long Lost”.

Raf Soltanovich, Vice Presidente responsabile Technology di Prime Video e Amazon MGM Studios, sottolinea la necessità di migliorare l’esperienza proposta agli utenti, con “pratiche e utili innovazioni AI”. Soltanovich riferisce ancora che il doppiaggio con l’AI sarà disponibile solo per titoli non doppiati, un tentativo di “esplorare nuovi modi per rendere serie e film più accessibili e fruibili”.

Il programma pilota con supporto dell’AI è presentato come “un approccio ibrido al doppiaggio, spiegando che professionisti della localizzazione collaborano per garantire il controllo della qualità. Procedimenti come questi che prevedono lo sfruttamento dell’AI e della “giusta quantità di esperienza umana”, possono consentire la localizzazione di titoli che altrimenti non sarebbero accessibili agli utenti in lingue diverse dall’originale.

Funzionalità quali: i sottotitoli, le didascalie, le descrizioni audio e anche il doppiaggio sono secondo Amazon essenziali per offrire la migliore esperienza possibile con lo streaming.

Il servizio di streaming video on demand di proprietà di Amazon vanta oltre 200 milioni di utenti in tutto il mondo. La multinazionale afferma di essere impegnata per offrire più opzioni linguistiche possibili, per consentire agli utenti di guardare film e serie varie, indipendentemente da dove vivono gli utenti.

