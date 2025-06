macOS Tahoe, personalizzare l’orologio nella schermata di blocco

Tra le novità di macOS Tahoe 26, presentato in anteprima alla WWDC25 (conferenza sviluppatori) di Apple, una riguarda la possibilità di personalizzare l’orologio grande che appare nella schermata di blocco.

Fino a macOS Sequoia è possibile aprire Impostazioni di Sistema > Schermata di blocco e alla voce “Mostra l’orologio in formato grande” è possibile selezionare “Mai”, “Sulla schermata di blocco” e “Su salvaschermo e schermata di blocco”, permettendo di visualizzare l’ora attuale con il salvaschermo e Schermata di blocco, solo con Schermata di blocco o con nessuno dei due.

Con macOS Tahoe è possibile aprire Impostazioni di Sistema > Sfondo e da qui l’opzione “Aspetto dell’orologio”. Oltre alle opzioni prece3denti ora è possibile personalizzare l’aspetto cambiando il font alla stregua di quanto è possibile fare su iPhone. Il “peso” può essere modificato trascinando un cursore.

La prima beta di macOS Tahoe 26 è per il momento disponibile per i soli sviluppatori. La beta pubblica sarà disponibile a luglio tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com. La release finale sarà disponibile in autunno come aggiornamento software gratuito. A questo indirizzo trovate l’elenco dei Mac sui quali sarà possibile installare il nuovo sistema operativo.

Tutte le novità svelate da Apple alla WWDC 2025 sono riassunte in questo articolodi macitynet.