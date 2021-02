Philips 243B1JH: monitor 24″ con docking USB-C ed Ethernet

Philips 243B1JH è un nuovo monitor da 23,8″ (60,5cm diagonale) che vanta un docking USB ibrido per semplificare la connettività: un cavo dual mesh USB con connettori di tipo C e A fornisce video, Ethernet, carica (fino a 100 W) e DisplayLink. Si tratta della soluzione interessante per chi cerca un monitor in grado di offrire connettività, ma anche comfort e sicurezza.

Il Philips 243B1JH è dotato di docking USB ibrido con porte USB-C e USB-A. L’USB-C è un connettore sottile e reversibile che consente one-cable docking, trasferimento dei dati e ricarica del laptop direttamente dal monitor (con erogazione di potenza fino a 100 W). L’USB-A con DisplayLink consente l’utilizzo di qualsiasi notebook recente. Ma c’è di più: l’Ethernet RJ-45 integrata garantisce velocità e sicurezza nel trasferimento dei dati e DisplayPort-out consente configurazioni Daisy-Chain, permettendo di collegare diversi display ad alta risoluzione con un solo cavo dal primo display al computer.

Il monitor in questione è dotato di un display LCD IPS che vnta angoli di visione di 178/178 gradi, promettendo immagini “con colori vividi, precisi e luminosità costante”. Qesto modello include anche Philips LowBlue Mode, la tecnologia Flicker-Free, ed è anche certificato TÜV Rheinland.

La webcam pop-up è dotata dei sensori avanzati per il riconoscimento facciale Windows Hello. Il display soddisfa vari standard e certificazioni ambientali tra cui EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge e RoHS. Il PowerSensor integrato rileva la presenza dell’utente e regola la luminosità del monitor di conseguenza (riducendo la luminosità del monitor quando l’utente si allontana), portando a una maggiore vita del monitor e a un risparmio energetico fino all’80%. Il LightSensor regola automaticamente la luminosità dell’immagine per adattarla alle condizioni di illuminazione della stanza, con un consumo energetico minimo.

Il Philips 243B1JH è disponibile da pochi giorni anche su Amazon; nel momento in cui scriviamo costa 406,95 euro. La garanzia è di tre anni.