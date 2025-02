Il monitor Philips 34B2U3600C da 34 pollici è l’ultra wide curvo per lavoro e ufficio

Pubblicità

L’elenco delle specifiche e delle funzioni del nuovo modello Philips Monitors 34B2U3600C da 34 pollici curvo non lascia spazio ad alcun dubbio: si tratta di un display con dotazione completa progettato in ogni dettaglio per l’impiego in ufficio, che sia a casa o in azienda.

Per chi dispone di spazio sufficiente offre un’area di lavoro generosa, con risoluzione WQHD di 3.440 x 1.440 pixel, profondità colore 10-bit per 1,07 miliardi di colori. La tecnologia Philips VA LED con allineamento verticale offre contrasto elevato per immagini statiche vivide e brillanti.

Pur essendo ottimizzato per le applicazioni di produttività e ufficio, offre visione di qualità superiore anche per foto, navigazione Internet, film e giochi. Sempre grazie alla tecnologia VA LED il costruttore assicura un ampio angolo di visione pari a 176 gradi.

La dotazione include altoparlanti stereo da 5W integrati, utili anche per videoconferenze, base compatta che permette di regolare altezza, inclinazione e rotazione, SmartKVM per passare il controllo di tastiera mouse e video tra più computer collegati allo stesso monitor con una combinazione da tastiera. Grazie alla funzione MultiView è anche possibile visualizzare due sorgenti in contemporanea.

Grazie alla presenza della porta USB-C è possibile sfruttare un singolo cavo per collegare e ricaricare il computer fino a 90W: il monitor mette a disposizione anche una porta RJ45 per il collegamento alla rete locale, connessione poi condivisa al computer semmpre via USB-C.

Il modello Philips 34B2U3600C è il primo del marchio con certificazione TCO generation 10. Ciò significa che rispetta i più alti standard globali di responsabilità ambientale per l’intero ciclo di vita del prodotto. La garanzia è di cinque anni.

Il monitor circa 34” Philips 34B2U3600C per applicazioni business e office sarà disponibile da marzo al prezzo consigliato di 439 euro. I monitor Philips con pannello curvo di grandi dimensioni sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

