Dji Osmo Mobile 7 e Osmo Mobile 7p, ecco i nuovi gimbal di riferimento

DJI lancia Dji Osmo Mobile 7, settima versione del suo popolare Osmo Mobile, un gimbal che nasce per dare la possibilità di creare perfette riprese video con gli smartphone e che da sempre è il punto di riferimento per i possessori di iPhone.

La serie Osmo Mobile 7, suddivisa in Osmo Mobile 7p, ed Osmo Mobile 7, si fonda su di uno stabilizzatore per smartphone a tre assi più potente, mantenendo le caratteristiche di tracciamento che hanno fissato al vertice dei Gimbal consumer Osmo Mobile 6.

Il nuovo Osmo Mobile 7 pesa solo 300 grammi (380 grammi Osmo Mobile 7p), può inoltre essere aperto e chiuso facilmente, è dotato di un treppiede incorporato . È anche facile da configurare grazie all’apertura rapida in un solo passaggio e al manico telescopico integrato (solo in Osmo Mobile7p). La porta USB-C può essere collegata allo smartphone per offrire una trasmissione audio di alta qualità e allo stesso tempo fornire energia extra. Arriva fino a 10 ore di autonomia.

Tra le altre caratteristiche segnaliamo la rotella laterale per un maggior controllo sulla lunghezza focale per una maggiore flessibilità e uno zoom più fluido o di passare alla messa a fuoco manuale. Inoltre, una pressione prolungata consente di controllare la luce di riempimento, facilitando la regolazione della luminosità e della temperatura del colore e semplificando così l’esperienza d’uso.

Il Modulo multifunzione, incluso in Osmo Mobile 7p, consente di tracciare facilmente i soggetti utilizzando la fotocamera nativa dello smartphone, app di live streaming e altre app per fotocamere. Riesce a mantenere accuratamente la messa a fuoco in presenza di più persone o riacquisire un soggetto al rientro nell’inquadratura dopo averlo perso brevemente.

Il modulo può essere facilmente innestato allo stabilizzatore con un semplice attacco magnetico e controllato tramite gesti della mano per scattare foto, avviare o interrompere la registrazione, attivare il tracciamento o ottimizzare i contenuti creati.

Quando abbinato all’app DJI Mimo, la serie Osmo Mobile 7 può utilizzare la tecnologia ActiveTrack 7.0. ActiveTrack7.0, la tecnologia di tracciamento più avanzata di DJI, consente allo stabilizzatore di tracciare i soggetti e seguirne i movimenti automaticamente, anche in un ambiente affollato o con più persone.

Smart Capture consente allo stabilizzatore di rilevare più soggetti ed è possibile bloccarlo su un soggetto o passare da un soggetto all’altro con un semplice tocco. Il tracciamento fluido consente allo stabilizzatore di individuare con precisione la messa a fuoco preferita e mantiene un tracciamento continuo anche se il soggetto è oscurato o si muove rapidamente.

Osmo Mobile 7P ha con prezzo suggerito al pubblico di 159 euro ed è già in vendita su Amazon, Osmo Mobile 7, sempre in vendita su Amazon, ha un prezzo suggerito al pubblico di 99 euro. Tutti e due i modelli sono in spedizione immediata.