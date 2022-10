Philips lancia Evnia, monitor e accessori per il gaming

Philips lancia Evnia, una nuova gamma di monitor e accessori dedicati al settore del gaming. Il primo modello in uscita è il monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV con risoluzione UltraWide Quad HD 3440 x 1440 e supporto all’HDR 1400.

Philips Evnia 34M2C7600MV propone flessibilità grazie alla connettività di porte USB-C e KVM e al supporto regolabile in altezza per adattarsi alle preferenze degli utenti. La gamma di monitor Evnia, a partire da questo lancio, vedrà in futuro l’introduzione di ulteriori prodotti con i modelli: 42M2N8900 (schermo piatto OLED da 42″), 34M2C8600 (schermo curvo OLED QD da 34″) e 27M2C5500W (schermo curvo VA da 27″).

L’offerta sarà completata da accessori sempre votati al gaming, quali due tastiere (SPK8508 e SPK8708), due mouse (SPK9508 e SPK9708), due cuffie (TAG5208 e TAG7208) e un mouse pad (SPL7508).

La parola Evnia (in greco Εύνοια) è composta da eu (bene) e nous (mente), che letteralmente significa “mente buona” e “pensiero intelligente”. Evnia è usata come parola per mostrare interesse a sostenere, e proteggere qualcuno o qualcosa. Viene spesso utilizzata per indicare “fortuna”.

“Philips Monitors è convinta che il piacere del gioco debba essere accessibile a tutti e con questa nuova linea di prodotti si pone l’obiettivo di fornire ai giocatori il massimo per le migliori sessioni di gioco possibile, sia in termini di prestazioni, che di grafica o di esperienza utente complessiva.

Il monitor curvo Philips Evnia 34M2C7600MV propone una retroilluminazione mini-LED, con 1.152 zone, mentre l’Ambiglow contribuisce a un’immersione totale, anche grazie a prestazioni visive accompagnate dalla frequenza di aggiornamento di 165 Hz, da un basso input lag e all’Adaptive-Sync.

Prezzi e disponibilità

Il Philips Evnia 34M2C7600MV sarà disponibile da dicembre al prezzo di €2069.

I modelli Philips Evnia 42M2N8900, 34M2C8600 e 27M2C5500W saranno disponibili a metà gennaio. Tutti i monitor del brand si trovano anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.