Guarda le luci Philips Hue in realtà aumentata prima di comprarle

Ancora prima di comprare, ora è molto più semplice scegliere uno dei prodotti Philips Hue per l’illuminazione smart della casa: infatti grazie all’app abbinata è possibile scegliere il modello desiderato, per ammirare in anteprima l’effetto che farà nella nostra casa in realtà aumentata.

La novità è inclusa nell’ultimo aggiornato 4.27.0 rilasciato su App Store per iPhone e iPad. Occorre rilevare che la visione in anteprima delle luci smart Philips Hue in Realtà Aumentata per il momento è disponibile esclusivamente sui modelli di iPhone e iPad dotati di sensore LiDAR, quindi sono esclusi tutti gli altri dispositivi Apple e anche Android.

Per l’universo del robottino verde è probabile che in futuro venga rilasciato un aggiornamento per il supporto dei terminali Android dotati di LiDAR, ma per il momento non è dato sapere.

Una volta scaricata l’app Philips Hue, oppure dopo aver effettuato l’aggiornamento all’ultima versione, la funzione Prova le luci con AR appare come la prima voce in alto nella schermata principale. Per utilizzarla non occorre creare un account né inserire alcun dato personale.

Selezionando Prova le luci con AR è possibile scorrere l’elenco contenente una dozzina di luci, lampade e clip Philips Hue. Una volta scelto il modello e il colore desiderato si passa alla visualizzazione della stanza tramite la fotocamera: l’utente può effettuare un tap per indicare dove posizionare la luce smart Philips Hue.

La resa su schermo è funzionale, anche se in alcune inquadrature la grafica del prodotto Philips Hue non appare sempre perfettamente integrata con oggetti e pareti reali. Per facilitare la scelta è anche possibile ammirare l’anteprima in realtà aumentata con la luce Philips Hue accesa e spenta, di giorno oppure di notte o anche con l’illuminazione reale.

Tra le altre novità dell’ultimo aggiornamento la funzione Non disturbare, utile per personalizzare il funzionamento delle luci in abbinamento a videocamere e sensori di movimento. Arriva anche la possibilità di programmare gli interruttori Hue e quelli compatibili per avvio e sperimento con timer, utile anche per la funzione che simula la presenza di persone quando la casa è vuota.

Tutti i prodotti e le luci smart Philips Hue sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

