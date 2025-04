Philips Hue illumina la casa smart con le scene di primavera

Pubblicità

Per i proprietari di luci Philips Hue l’ultima versione dell’app omonima, la numero 5.39, è ora disponibile per il download su iPhone e Android: si tratta di un aggiornamento piuttosto interessante e cospicuo, considerando che introduce otto nuove scene tutte dedicate alla primavera, tutte accessibili dalla galleria dopo l’aggiornamento dell’app.

Le nuove scene, denominate Nature’s Colors, Precious, Narcissa, Baby’s Breath, Crocus, Blossom, Spring Lake e Spring Blossom, sono caratterizzate da diverse tonalità di rosa, giallo e verde, i colori della primavera, per l’appunto. Tra queste, Nature’s Colors si distingue per la sua capacità di portare l’essenza della natura all’interno della casa, grazie a transizioni di colore automatiche che variano durante la giornata.

Naturalmente, per ottenere il miglior effetto possibile, è necessario utilizzare più luci Philips Hue, sfruttando le funzionalità delle scene che si adattano dinamicamente in base all’orario.

Questo aggiornamento si inserisce in un contesto di innovazioni, considerando che solo poche settimane fa l’azienda ha collaborato con Samsung SmartThings per potenziare la compatibilità dei propri dispositivi con la piattaforma Works With SmartThings, e poco dopo sono trapelate notizie riguardo a un imminente campanello intelligente integrato nell’app Hue.

Si tratta di novità che rilanciano Philips Hue, che sta dimostrando nel tempo l’abilità di adattarsi a un mercato in continua evoluzione, anche se negli ultimi mesi ha dovuto fronteggiare critiche riguardanti uno sviluppo a rilento dopo il grande successo iniziale nel campo dell’illuminazione smart.

Al momento, però, scarseggiano i dettagli sul campanello smart; tuttavia, gli utenti potranno ora ingannare l’attesa concentrandosi sulle otto nuove scene disponibili nell’app, perfette per creare l’atmosfera primaverile ideale.

Ricordiamo che prima di comprarle le luci Philips Hue si possono guardare in realtà aumentata su iPhone e iPad. Tutti i prodotti e le luci smart Philips Hue sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.