Photoshop CC per iPad è in fase beta prima del rilascio pubblico

Adobe ha avviato nei mesi scorsi la fase di beta testing privato per Photoshop CC per iPad. Quando l’applicazione era stata annunciata nell’ottobre 2018, Adobe aveva promesso un lancio nel 2019. In queste ore la stessa beta sembra essere stata diffusa ad un gruppo di utenti più ampio. Al momento la build viene distribuita tramite TestFlight, il che suggerisce che la release finale è sempre più vicina.

Sebbene Adobe non abbia esplicitato la release per questo 2019, in molti si aspettano che l’app venga lanciata alla conferenza Adobe MAX all’inizio di novembre. Il nuovo Photoshop per iPad, sin d’ora disponibile come app di prova, sarà una vera e propria rivoluzione per tutti gli amanti dell’editing grafico.

Questo Photoshop, il “vero” Photoshop, permetterà di lavorare su livelli bitmap, livelli di regolazione, Maschere, Pennelli, Metodi di fusione, Color Correction (anche se qui serve capire bene quali sono le potenzialità e gli strumenti meno diffusi ma più verticali) e probabilmente selezioni anche complesse.

Il tutto unitamente ad un sistema di controllo touch che permette all’utente di mettere, letteralmente, le mani sul progetto per un processo che può essere anche definitivo. Un’app che quindi trasporta su mobile (perlomeno nella parte iPad) quanto di buono fatto dal programma di Adobe in trent’anni di Mac e PC, aprendo di fatto nuovi orizzonti nel flusso di lavoro.

Utilizzando Adobe Creative Cloud, i file PSD si sincronizzeranno perfettamente tra i dispositivi in ​​modo da poter avviare un documento Photoshop su iPad e continuare a modificare lo stesso progetto su Mac o PC. Nessuna esportazione o conversione di file sarà richiesta.

Apple ha promosso lo sforzo di Adobe per Photoshop per iPad nell’ambito del lancio dell’iPad Pro 2018 lo scorso anno, dimostrando che l’iPad gestisce facilmente un’enorme progetto di Photoshop con centinaia di livelli.

Photoshop per iPad sarà disponibile come parte di abbonamento Adobe Creative Cloud.