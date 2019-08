Valanga di nuovi iPhone, Mac e Apple Watch 2019 registrati prima del lancio

Il keynote Apple di settembre è quello più importante perché introduce i nuovi iPhone, la nuova versione di iOS e negli ultimi anni anche Apple Watch e altre novità ancora: Cupertino sta preparando un sostanzioso aggiornamento della propria gamma prodotti per questo autunno e lo fa procedendo con le registrazioni di una valanga di dispositivi tra iPhone 2019, nuovi Mac e MacBook Pro e Apple Watch 2019 o Apple Watch Serie 5.

Le registrazioni dei codici prodotto presso la Commissione Economica Euroasiatica finora hanno anticipato correttamente numerose novità in arrivo da Apple. Mai fino a oggi sono trapelati contemporaneamente ben 47 nuovi codici prodotto tutti insieme.

Naturalmente non si tratta di 47 nuovi prodotti distinti ma di versioni diverse per ogni modello, per esempio i tre modelli iPhone 2019 con versioni distinte per la connettività cellulare a seconda del paese, per gli slot SIM, per tutte le varianti dei nuovi Apple Watch 2019 con o senza connettività cellulare e così via anche per i Mac.

I codici prodotto registrati da Apple per dispositivi che funzionano con iOS 13 sono ben 29, presumibilmente tutte le varianti dei nuovi iPhone 2019. Riportiamo qui di seguito l’elenco segnalato da Apple Insider: A1687, A1688, A1778, A1784, A1863, A1864, A1865, A1897, A1901, A1905, A1920, A1921, A1984, A2097, A2101, A2105, A2111, A2160, A2161, A2215, A2216, A2217, A2218, A2219, A2220, A2221, A2223, A2296, and A2298. In realtà 11 di questi codici erano già stati registrati presso la Commissione Economica Euroasitica nel mese di maggio.

Invece i codici prodotto delle macchine che funzionano con MacOS 10.15 Catalina sono 11, presumibilmente tutte varianti di nuovi Mac e MacBook: A1466, A1932, A1989, A1990, A2141, A2147, A2158, A2159, A2179, A2182, and A2251. Anche in questo caso 7 codici erano già emersi in precedenza, nel mese di giugno, ed allora erano ritenuti associati a nuovi MacBook, forse anche al nuovo MacBook Pro 16″ più volte indicato nelle anticipazioni.

Infine ci sono anche i codici prodotto dei dispositivi che funzionano con watchOS 6, presumibilmente nuovi Apple Watch 2019,ben 12 referenze: A1975, A1976, A2007, A2008, A2156, and A2157 e poi ancora A1858, A1859, A1977, A1978, A2092, and A2093.

Sembra che nessuno di tutti questi codici prodotto sia già stato impiegato in precedenza da Apple per uno dei prodotti già presenti a listino. Questo significa che in tutti i casi si tratta di nuovi prodotti che Cupertino potrebbe presentare presto, forse tutti nel keynote Apple atteso il 10 settembre oppure in due o più tranche, forse anche con un secondo keynote di ottobre.