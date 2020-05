Photoshop per iPad ora permette di regolare la sensibilità di Apple Pencil

Presentando Photoshop per iPad, Adobe ha promesso costanti aggiornamenti che permetteranno man mano di avere nuove funzionalità su iPadOS e l’arrivo di funzionalità presenti sulla versione desktop del software ma non ancora sulla versione per tablet: lo sviluppatore mantiene la promessa con un update che porta il supporto in Photoshop per iPad della sensibilità di Apple Pencil e di uno strumento fondamentale per il ritocco di mmagini e fotografie.

Oltre all’update degli strumenti professionali Creative Cloud per video e audio, l’ultimo aggiornamento di Photoshop per iPad porta due novità: le Curve e la possibilità di regolare la sensibilità di Apple Pencil. Le regolazioni Curve consentono di regolare i diversi punti nell’intera gamma tonale di una immagine. Al pari della versione desktop, un punto nella parte in alto della curva consente di regolare le luci; spostando un punto al centro della curva vengono regolati i mezzitoni; spostando un punto nella parte inferiore della curva vengono regolate le ombre. Per scurire le luci, basta spostate verso il basso un punto vicino alla parte superiore della curva.

Per quanto riguarda il supporto allo stilo di Apple, come accennato, Adobe ha integrato uno slider che consente di regolare la sensibilità della pressione di Apple Pencil, opzione utile per variare profondità e rotondità del tratto, a seconda della pressione della penna.

Adobe ha anche aggiornato Adobe Fresco l’app per la pittura digitale che offre un’ampia raccolta di pennelli raster e vettoriali e pennelli dal vivo per garantire una esperienza di disegno e pittura del tutto naturale. Sono state integrate migliorie nella funzione che consente di simulare la pittura ad olio, integrato il supporto allo strumento pennello miscela colori di Photoshop (utile per simulare tecniche pittoriche realistiche), migliorie allo strumento Righello per posizionare con precisione le immagini e gli elementi, nuove scorciatoie di tastiera e altro ancora.

Adobe Photoshop per iPad si scarica da questa pagina di App Store e si può usare gratis per 30 giorni: alla scadenza occorre sottoscrivere un abbonamento ad Adobe Creative Cloud. Tutti gli articoli di macitynet relativi ad Adobe sono disponili a partire da questa pagina di Macitynet.