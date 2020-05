Il keynote Apple iPhone 12 forse sarà posticipato

Uno degli appuntamenti più importanti dell’anno per appassionati di tecnologia, osservatori e per l’intero mercato smartphone potrebbe svolgersi più avanti del previsto: da anni infatti la multinazionale di Cupertino presenta i nuovi terminali all’inizio di settembre, quest’anno però il keynote Apple iPhone 12 potrebbe slittare addirittura a ottobre.

Con l’emergenza Coronavirus l’ipotesi di un possibile posticipo è emersa numerose volte: tra pandemia e blocchi totali qualcuno è addirittura arrivato a prevedere l’arrivo dei nuovi iPhone non prima del 2021. Tralasciamo gli scenari più pessimistici e anche meno probabili: nelle ultime settimane la maggior parte delle indicazioni punta a una presentazione nei soliti tempi con la possibilità di un arrivo posticipato dei terminali sugli scaffali dei negozi.

Questo finora però, perché arriva un’altra previsione che, pur senza spingersi agli estremi visti poco sopra, torna a indicare il possibile posticipo del keynote Apple iPhone 12 a ottobre. Pur non provenendo da un analista, l’anticipazione è di Jon Posser, leaker seriale Android che ultimamente ha previsto correttamente diverse novità e dettagli Apple: nelle scorse ore lo stesso Posser ha svelato prezzo, caratteristiche e alcune funzioni di Apple Glass gli occhiali per la realtà aumentata attesi da anni.

Purtroppo però non vengono forniti ulteriori dettagli sulle tempistiche di disponibilità dei terminali. Con la presentazione a settembre Apple ha sempre iniziato a vendere i nuovi iPhone due settimane dopo l’evento stampa.

Se il keynote Apple iPhone 12 si svolgerà realmente a ottobre è lecito attendere la commercializzazione entro lo stesso mese, ma è ancora presto per dirlo. In almeno due lanci Cupertino ha reso disponibile successivamente un terminale della gamma, come è successo con iPhone X e poi anche con iPhone XR. Dei quattro nuovi iPhone 12 si prevede da tempo che il modello top iPhone 12 Pro Max potrebbe arrivare solo in un secondo momento e dopo tutti gli altri.

