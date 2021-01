Piodata iXflash, la chiavetta USB-Lightning per iPhone e iPad al CES 2021

Piodata ha presentato iXflash, la sua chiavetta USB-Lightning al Consumer Electronics Show (CES 2021) che si è svolto in edizione digitale nei giorni scorsi. Il concetto che c’è dietro è quello di offrire una memoria portatile per archiviare e usare i file tra dispositivi iOS e non, ma è grazie all’app abbinata che riesce a fare molto di più e, in qualche caso, anche meglio rispetto a molte altre soluzioni analoghe disponibili in commercio da diversi anni.

Di chiavette di questo genere infatti abbiamo già parlato molte volte tra le nostre pagine, in diverse occasioni anche con delle recensioni che andavano ad approfondirne l’uso e il funzionamento attraverso la nostra esperienza diretta. Il funzionamento alla base è lo stesso: c’è una connettore USB-A 3.0 da un lato e Lightning dall’altro, il che vuol dire che si può collegare a un iPhone o un iPad così come a qualsiasi computer – Mac, Windows o Linux. Questo permette perciò di archiviare, aprire e spostare file da una parte all’altra in maniera fisica e diretta, quindi molto più rapidamente di quanto si potrebbe fare affidandosi a soluzioni senza fili tramite Bluetooth o Wi-Fi oppure inviandoli tramite Internet con email o app di messaggistica.

Ma questa come dicevamo è solo la punta dell’iceberg perché nel caso di Piodata iXflash il vero vantaggio è dato dall’applicazione, quindi dal software, che ne amplia notevolmente le possibilità di utilizzo. Ad esempio, se si utilizza un adattatore da Lightning a USB-C (come questo) si può collegare anche ai dispositivi Android e tutti gli altri che utilizzano questo tipo di connessione (peccato però che vada comprato a parte perché non viene incluso in confezione).

Uno dei più grandi vantaggi offerti da questa soluzione sta nella possibilità di registrare foto e video direttamente sulla chiavetta, senza occupare spazio sul dispositivo. Questo significa che chi ha un iPhone con poca memoria disponibile può semplicemente collegare la chiavetta e registrare quel che vuole senza intasarlo. Visti gli usi che ormai si possono fare anche in ambito professionale, grazie all’elevata qualità di foto e video degli ultimi modelli, può essere visto anche come uno strumento per velocizzare il flusso di lavoro. Chi edita le registrazioni al computer non dovrà perdere tempo coi trasferimenti perché le registrazioni saranno già pronte sulla chiavetta. L’app – spiega l’azienda – mantiene anche i metadati corretti (come data e localizzazione GPS).

Un’altra funzione interessante offerta dall’app abbinata è la modalità di sola lettura, che si attiva all’occorrenza e permette di bloccare la scrittura dei dati sulla chiavetta. Questo fa sì che, quando si collega Piodata iXflash a un computer, i file non possono essere cancellati per errore, ma soltanto copiati e trasferiti. Allo stesso tempo la rende anche immune alla maggior parte dei virus e dei malware che potrebbero finire nella memoria (diciamo “la maggior parte” perché non si può escludere che qualcuno trovi il modo di eludere questo sistema di blocco).

C’è poi il backup di foto e video in un click, che può essere eventualmente personalizzato in base alle proprie preferenze. Si può cioè decidere di fare una copia di tutte le foto e i video presenti sul dispositivo collegato (ma anche su iCloud), oppure si possono selezionare manualmente soltanto specifici file. Se a più riprese si selezionano gli stessi file, l’app è in grado di riconoscerli e non lì sovrascriverà né li aggiungerà nuovamente come ulteriore copia. In più, è in grado di fare anche una copia delle Live Photos di Apple mantenendo il formato originale, così nel caso si decida poi di ripristinarle in seguito, verranno mantenute anche le animazioni. Per finire è anche possibile fare il backup dei file di più dispositivi, mantenendoli separati in cartelle.

L’app funziona anche da file manager ed è in grado di aprire e mostrare il contenuto di file compressi in formato .zip, .sitx, .7z, .rar e .gz. E’ anche un valido media player perché può riprodurre file audio e video nei formati più diffusi. Nel primo caso può perfino riprodurre i file flac, un formato audio senza perdita di qualità utilizzato dai riproduttori musicali Hi-Res Audio. iPhone e iPad non possono farlo nativamente, serve un’app che solitamente viene venduta anche a 20 dollari mentre in questo caso l’app abbinata alla chiavetta è completamente gratuita.

La chiavetta, grazie all’app, può anche essere usata per riprodurre file audio e video temporanei, ovvero album musicali, film e serie TV che si desidera guardare e ascoltare durante un viaggio in treno per poi essere cancellati una volta giunti a destinazione, senza andare a occupare la memoria del dispositivo. Questo sistema è molto utile anche a chi lavora quotidianamente con file PDF o documenti editabili come fogli Word e tabelle Excel: l’app offre tutti gli strumenti sia per leggerli che per modificarli a piacimento, senza doverli trasferire su altre applicazioni, lavorando direttamente sulla chiavetta.

La chiavetta offre velocità in lettura e scrittura dei dati fino a 100 MB/s e può proteggerne l’accesso combinando password, IMEI del dispositivo e scansione dell’impronta o del viso (dipende dal dispositivo in uso), grazie anche alla creazione di uno o più account nel caso in cui venisse usata da più utenti.

La chiavetta USB-Lightning Piodata iXflash è disponibile in quattro diversi tagli di memoria – 32, 64, 128 e 256 GB – ed è già in vendita anche su Amazon a partire da 55 euro. Trovate i rispettivi link per l’acquisto cliccando sui tagli di memoria appena elencati. Ecco invece i link per scaricare l’app per iPhone/iPad e l’app per Android.