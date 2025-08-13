Pistola Renpho per massaggi contro rigidità e dolori muscolari, solo 39,99€

Su Amazon è in sconto la Pistola Massaggio Muscolare con Manico Staccabile RENPHO Reach, pensata per alleviare tensioni e rigidità muscolare. Ora costa solo 39,99€ invece di 69,99€.

Vantaggi d’uso e funzioni principali

La RENPHO Reach combina portabilità e capacità di raggiungere zone difficili grazie al manico removibile, che permette sia l’uso compatto per trattamenti mirati sia l’estensione per lavorare su schiena e spalle senza sforzo. I 5 livelli di velocità regolano l’intensità del massaggio, adattandolo a esigenze di rilassamento o recupero muscolare.

Le testine intercambiabili consentono trattamenti specifici su muscoli ampi, aree uniformi o punti di tensione localizzati. Il funzionamento silenzioso lo rende adatto anche ad ambienti condivisi.

Design modulare e prestazioni

Il corpo è realizzato in materiali plastici resistenti con impugnatura antiscivolo per una presa stabile. Il motore a percussione interna eroga colpi ritmici personalizzabili, mentre il sistema di ventilazione previene il surriscaldamento durante le sessioni prolungate. La batteria ricaricabile offre un’autonomia fino a 140 minuti, con ricarica tramite porta USB-C compatibile con caricabatterie e power bank. Il design compatto e l’impugnatura ergonomica riducono l’affaticamento della mano, migliorando la comodità d’uso.

Grazie alla struttura smontabile, la RENPHO Reach è semplice da trasportare in borsa o nello zaino. Può essere utilizzata per il riscaldamento muscolare pre-allenamento o per favorire il rilassamento a fine giornata. L’uso costante contribuisce a stimolare la circolazione sanguigna e a ridurre la rigidità dovuta a posture statiche prolungate, risultando utile sia per sportivi sia per chi trascorre molte ore seduto.

Il prezzo di listino della Pistola Massaggio Muscolare con Manico Staccabile RENPHO Reach è di 69,99€; oggi è disponibile su Amazon a 39,99€ invece di 69,99€.

