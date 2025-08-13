Sconto sul ventilatore a piantana di Dreo, silenzioso e potente a solo 76,99€

Su Amazon è in sconto Dreo Ventilatore a Piantana Silenzioso 25dB, pensato per rinfrescare ambienti domestici e uffici senza rumore. Ora costa solo 76,99€ invece di 89,99€.

Struttura regolabile e funzionamento silenzioso

Il Dreo Ventilatore a Piantana Silenzioso 25dB è progettato con un’asta telescopica regolabile che consente di impostare l’altezza in base alle necessità, ideale per diffondere l’aria sia da seduti che in piedi.

Il livello di rumore parte da soli 25 dB, rendendolo adatto anche per la notte o per ambienti di lavoro. La testa del ventilatore offre sia oscillazione orizzontale fino a 90° sia inclinazione verticale, così da coprire un’ampia area di raffreddamento.

Controllo completo e modalità personalizzabili

Questo modello integra 5 velocità e 4 modalità di funzionamento, tra cui modalità notturna e naturale, pensate per adattare la ventilazione alle diverse condizioni.

È dotato di telecomando per regolare impostazioni a distanza e di timer programmabile fino a 12 ore, utile per impostare l’accensione o lo spegnimento automatico. Il display LED facilita la lettura delle impostazioni anche in ambienti poco illuminati.

Design salvaspazio e facile da spostare

La base stabile e il corpo sottile permettono di collocare il ventilatore anche in stanze con poco spazio. Grazie al peso ridotto, si sposta facilmente da una stanza all’altra. I materiali plastici di qualità e le griglie di protezione lo rendono sicuro anche in presenza di bambini o animali domestici. Inoltre, la manutenzione è semplice: le griglie frontali si smontano per una pulizia rapida delle pale.

Il Ventilatore Dreo a Piantana Silenzioso 25dB è disponibile su Amazon a 76,99€ invece di 89,99€.

Sto caricando altre schede...