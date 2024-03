Offerte di primavera, la cassa portatile Marshall Willen a solo 81 €

Tra i tanti prodotti audio in sconto che trovate nelle offerte di primavera ce n’è anche qualcuno iconico e originale come lo speaker Willen di Marshall che comprate al minimo, 81 €.

Marshall Willen è iinteressante perché si tratta del primo speaker ultra compatto del grande marchio divenuto noto per avere accompagnato sul palco con le sue casse alcuni dei più grandi musicisti di tutti i tempi. Il costruttore assicura la sua riconoscibile firma sonora, con suono caldo, bassi profondi e alti dinamici, qui riprodotti in mono da un driver full range da due pollici da 10W, affiancato da due radiatori passivi per i bassi.

Le dimensioni sono di 10,16 x 10,05 x 4,04 cm con peso di 0,31 kg: con una carica offre oltre 15 ore di riproduzione audio: servono 3 ore per la carica completa e in 20 minuti si ottengono 3 ore di autonomia.

Marshall offre a supporto di Willen anche la sua app companion grazie alla quale è possibile gestire la riproduzione e anche scegliere tra alcune configurazioni già pronte di equalizzazione.

Willen è dotato di un grado di resistenza all’acqua e alla polvere IP67 di altissimo livello che vi permetterà di portarlo in giro qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo.

Marshall Willen in colore nero costerebbe 129,99 €. Viene offerto spesso ad un prezzo più basso ma 81 euro è il prezzo più basso di sempre.

Le altre Offerte di Primavera 2024

