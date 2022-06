iOS 16, ecco le novità presentate alla WWDC 2022

Era un facile pronostico: Apple ha dato il via al Keynote di apertura della WWDC 2022 parlando di iOS 16, il suo principale sistema operativo mobile, dedicando la prima parte dell’evento all’esperienza dell’utente con iPhone. Ecco le prime novità di iOS 16: il sistema operativo che, durante l’evento è stato definito da Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple “una release importante che trasformerà il modo in cui usiamo iPhone”.

La schermata di blocco

La prima novità parte dalla schermata di blocco: reinventata nell’aspetto e nel funzionamento, ora con iOS 16 offrirà all’utente un’esperienza davvero personalizzata.

Premendo la schermata di blocco, con iOS 16, è possibile personalizzarla cambiando foto e widget. Per farlo, basteranno pochi tap. Sarà possibile cambiare colori e font, l’aspetto di data e ora sulla schermata di blocco, scegliendo tra colori e stili espressivi diversi, o ancora scegliere lo stile preferito per i diversi widget cui non si può fare a meno (orologio, meteo, livello della batteria, fuso orario, sveglie, progressi negli anelli Attività). Questi ultimi sono ispirati graficamente alle complicazioni di Apple Watch.

Si potranno aggiungere complicazioni, widget, e scegliere tra centinaia di effetti e temi. Si potrà scegliere il meteo animato come schermata di blocco, selezionare lo sfondo che più fa al proprio caso, e naturalmente tramite uno swipe verso l’alto si potrà accedere alla Home con fluidità.

Chi ama i dettagli, troverà interessante l’effetto multilivello che dà risalto ai soggetti nell’immagine di sfondo, lasciando in primo piano i loro volti rispetto all’ora.

Sarà possibile avere nella schermata di blocco anche widget “live”. Sono le “Attività in tempo reale“: i widget che offrono informazioni, ad esempio a proposito di un risultato sportivo, il car sharing o la consegna del pranzo. Gli aggiornamenti si potranno trovare direttamente nella schermata di blocco.

Altra novità riguarda le notifiche. Le notifiche non interferiranno con la personalizzazione della schermata di blocco, ma compariranno nella parte più bassa dello schermo.

L’opzione Full Immersion viene migliorata: sarà gestibile nella schermata di blocco e quindi più facile da configurare, e da selezionare. L’utente potrà associare uno sfondo e dei widget preferiti a un’opzione Full Immersion (ad esempio, “Non disturbare”, “Personale”, “Lavoro”, “Sonno”). Si potranno creare diverse opzioni Full Immersion, ciascuna legata ad una schermata di blocco, con i vari tipi di impostazioni scelte.

Quick actions

Tra le altre novità ci saranno le quick actions per convertire prezzi e insegne su cartelli.

Live text

Live text permetterà con iOS 16 di recuperare il testo non solo dalle immagini, ma anche dai video. Questo è integrabile anche nelle app di terze. parti. Quello che ha colpito durante la presentazione è la possibilità di toccare un soggetto in una foto, scontornare la relativa immagine e trascinare solo quella ad esempio in un messaggio.

iOS potenzierà anche contenuti su Facetime in gruppo mentre si lavora, e adesso verrà reso disponibile anche per gli sviluppatori in modo che possa essere integrato in altre applicazioni.

Share with you con SharePlay

La funzione SharePlay con iOS 16 permetterà di condividere via messaggi musica, foto e altro ancora. Sarà disponibile anche con Messaggi e offrirà all’utente la possibilità di fruire di contenuti in sincrono mentre chatta con qualcuno.

La programmazione delle Mail

iOS 16 introduce la possibilità di programmare la posta elettronica in anticipo e offre qualche secondo per annullare l’invio, prima che venga consegnata la posta al destinatario.

Si tratta di un grande passo in avanti per il programma di posta elettronica marchiato Mela morsicata: tra le nuove funzioni in arrivo con iOS 16 “Remind Later” per richiamare alla memoria dell’utente un messaggio che andrà necessariamente inviato di nuovo, i suggerimenti di “Follow up” se un utente non ha risposto, attenzioni particolari alla mancanza di elementi importanti per il messaggio (allegati, oggetto…) e una ricerca più accurata all’interno del programma di gestione della posta elettronica.

Messaggi

Altre novità introdotte con iOS 16 riguardano l’app Messaggi: permetterà la modifica dei messaggi spediti (come Telegram), di recuperare quelli eliminati da poco e di cancellarli con “undo send”; infine sarà possibile anche marcare le conversazioni come ancora da leggere.

Messaggi permetterà anche di fare di più per stare insieme e comunicare. Viene potenziata la funzionalità di dettato: al momento – spiega Apple – diciotto milioni di volte al mese viene usato il dettato sui dispositivi di Apple, che avviene sul dispositivo, e che aumenta la privacy. Con iOS 16 sarà migliorata anche la qualità. Ed infatti, si può dettare con la tastiera attiva, scrivendo mentre si detta o selezionando il testo per sostituirlo con la voce. Infine arriverà la punteggiatura nel dettato.

Tap to Pay

Altro protagonista di iOS 16 sarà Tap to Pay, che permette a negozi di catene o singoli proprietari di avere più facilità di pagamento, trasformando di fatto l’iPhone in un POS.

Arrivano funzionalità nuove come Apple Pay Later, che permette di dividere il pagamento in rate fino a sei mesi senza tasse. Questo sistema verrà portato in tutti i posti dove viene accettato Apple Pay e non richiede integrazioni speciali da parte delle varie app.

Wallet

Apple spiega come negli Usa ci sono due Stati che usano Wallt per patenti e carte di identità e altri 11 lavorano per fare altrettanto. Si può utilizzare questo sistema anche negli aeroporti, così da poter verificare l’età con il massimo della privacy: questo sistema dice se un utente ha più di 21 anni senza dare la data esatta.

Libreria foto condivisa di iCloud

Per quanto concerne le foto, iOS 16 porterà una nuova modalità per la condivisione delle foto di famiglia. L’idea è quella di creare una Libreria di foto iCloud condivisa per un massimo di sei persone. Si tratta di una Libreria in cui tutti possono aggiungere, editare e cancellare: in ciascun gruppo le persone con diverse capacità possono collaborare alla pari. Ognuno potrà scegliere quali foto della propria personale Libreria vorranno condividere con gli altri membri della famiglia. Oltre che dalla libreria personale, la condivisione potrà partire direttamente dalla Fotocamera: iOS 16 introdurrà un nuovo controllo nell’app Fotocamera che permetterà di impostare l’invio automatico degli scatti alla Libreria condivisa. E poi, ci sarà lo zampino diretto di iOS 16: suggerimenti intelligenti inviteranno a condividere le foto che ritraggono gli altri membri del gruppo nella Libreria Condivisa.

Privacy

Per proteggere al meglio la privacy degli utenti c’è la funzione Safty Check, che permette di fare un controllo di sicurezza, pensata per bloccare gli ex che possono avere accesso a posizione e contenuti grazie a password condivise.

Studiata in collaborazione con le associazioni per la protezione delle vittime di abusi, è pensata per la parte più fragile in una relazione dove sono stati consumati abusi. Attivando questa funzione gli ex non avranno più accesso a posizioni della vittima, né alle password condivise.

Matter

Nel corso della presentazione di iOS 16 Apple ha dato spazio anche all’app Casa del prossimo sistema operativo. Apple spiega come Homekit consenta di controllare molti aspetti della propria casa, e dunque l’importanza di avere relazioni tra produttori in maniera tale che siano compatibili il maggior numero di accessori di diversi brand.

Per questo nasce Matter, uno standard per la domotica, che al momento conta oltre 130 apparecchi, studiato in collaborazione con Google, Microsoft e Amazon.

CarPlay

Con iOS 16 viene potenziato anche CarPlay. L’interfaccia rimane simile a quella di iPhone, ma deve adattarsi alla grandezza e al formato del display dell’auto. Il nuovo CarPlay presenterà informazioni su tutti i display presenti in auto, e sarà integrato con l’hardware dell’auto, per le varie regolazioni di sedili o clima. Avrà anche dei widget che funzioneranno sul cockpit. L’interfaccia sarà personalizzata a seconda dell’auto nel quale viene avviato. Arriverà a partire dall’anno prossimo.

Trovate tutto quello che sappiamo su iOS 16 direttamente a questo indirizzo.