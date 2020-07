Più valore al vostro usato Hi-Tech: con la Supervalutazione TrenDevice incassate di più. Solo fino al 31/7

Su TrenDevice è tornata la Supervalutazione! Il vostro usato Hi-Tech vale di più grazie all’aumento delle quotazioni dei dispositivi che è possibile vendere direttamente sul sito TrenDevice dove, fino a venerdì 31 luglio, potete ottenere un ricavo maggiore dalla vendita del vostro usato. TrenDevice è la scelta migliore rispetto ai siti di annunci ed aste online; evitate infatti le perdite di tempo legate alle trattative con i privati, che spesso si concludono in un nulla di fatto, approfittando di un servizio online facile, veloce e sicuro.

Sono necessari solamente pochi e semplici passaggi per ottenere immediatamente un preventivo del valore del dispositivo che desiderate vendere, dopodiché basterà accettare la somma pattuita per programmare il ritiro. Vendendo il vostro usato su TrenDevice, non dovrete preoccuparvi neppure della spedizione: l’azienda ritira a proprie spese il vostro dispositivo con il Corriere Assicurato di fiducia presso l’indirizzo che voi indicherete. Immaginatevi di monetizzare velocemente il vostro iPhone usato, senza alcun imprevisto, mentre vi godete il relax delle vacanze estive che stanno arrivando: TrenDevice non paga con buoni sconto da utilizzare per eventuali acquisti, bensì direttamente in denaro. Infatti, dopo 7 giorni lavorativi riceverete il pagamento concordato sul vostro conto corrente.

Grazie al servizio di ritiro di TrenDevice, potete vendere direttamente online in pochi click iPhone, iPad, Mac, Samsung, Huawei, AirPods, Apple Watch, Apple TV e PlayStation. TrenDevice è Instant Buyer n°1 in Italia: oltre ad avervi già annunciato nei mesi scorsi l’inizio del ritiro di Huawei e PlayStation 4, è notizia di queste ultime settimane che, su TrenDevice, potete vendere anche AirPods Pro, Samsung Note 10 e Note 10+, iPad Pro 12,9” quarta generazione e iPad Pro 11” seconda generazione.

Vediamo insieme qualche esempio di supervalutazioni che, vi ricordiamo, sono solo fino a venerdì 31 luglio. Vendendo per esempio un iPhone X usato, potrete ricevere una supervalutazione fino a 450 €. Con iPhone Xs e 8 Plus potrete incassare rispettivamente fino a 590 € e 320 €. Vendendo il vostro Samsung Note 8 su TrenDevice potrete ottenere fino a 280 €; se invece siete in possesso del Samsung S8 la quotazione arriverà ad un massimo di 210€. Con Apple Watch 4 ed Apple Watch 3 potete incassare rispettivamente fino a 250 € e fino a 170 €. Il tutto accreditato direttamente sul vostro conto corrente.

Ricordate che fino alle 23:59 del 31 Luglio su TrenDevice ci sarà la Supervalutazione, durante la quale potrete ottenere quotazioni straordinarie, vendendo il vostro usato Hi-Tech. Ma come valutare e vendere il vostro usato? Andate su TrenDevice nella sezione Vendi e dopo aver cliccato sul pulsante Inizia qui, seguite il processo guidato rispondendo con un click alle poche e semplici domande sul vostro dispositivo. Nella pagina che si apre dopo aver cliccato su Valuta, inserite il vostro indirizzo email e poi cliccate su “Scopri ora”. Cliccando successivamente su “Sì, procedi”, procedete con la richiesta di vendita: verrete ricontattati per concordare data e ora di ritiro con Corriere Assicurato completamente Gratis. Dopo 7 giorni lavorativi, riceverete il pagamento concordato, direttamente sul vostro conto corrente.

TrenDevice dal 2013 opera nel settore dell’economia circolare dando nuova vita a dispositivi hi-tech di fascia alta come smartphone e tablet, reimettendoli a mercato con garanzia di un anno ed offrendo ai consumatori un consistente risparmio. Sono già oltre 50.000 i prodotti ricondizionati nei laboratori TrenDevice, che opera sul mercato come instant buyer sia per privati che aziende, offrendo un’alternativa sostenibile e vantaggiosa nell’elettronica di consumo. TrenDevice, dal 2019 conta oltre 350 soci nel capitale sociale, grazie a una campagna di equity crowdfunding di grande successo, realizzata con CrowdFundMe.