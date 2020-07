Apple è il marchio che vale più al mondo nella lista Forbes 2020

I colossi della tecnologia continuano a dominare e ancora una volta Apple è il marchio che vale di più al mondo nella classifica Forbes 2020. Il valore del marchio del colosso di Cupertino è stimato in 241,2 miliardi di dollari, un incremento del 17% anno su anno. Al secondo posto con un valore di 207,5 miliardi di dollari troviamo Google, in aumento del 24% anno su anno.

L’importanza e il valore delle società hi-tech è confermato anche dalla permanenza degli stessi nomi nelle prime 5 posizioni, gli stessi dello scorso anno: Apple, Google, Microsoft, Amazon e Facebook. Ma mentre i primi 4 continuano a crescere, il colosso dei social registra un sensibile calo del 21%. Le società di tecnologia sono anche quelle più rappresentate in classifica con un totale di 20 aziende, seguite da 14 nel settore della finanza, 11 società nelle auto e 8 nella vendita l dettaglio.

Ma anche se Apple è il marchio che vale di più al mondo anche per il 2020, i dati finanziari e di calcolo sono quelli dell’anno fiscale 2019, e non cambiano i nomi nella Top 5, questo non significa che non si sono registrate variazioni, anzi. Tra le società che registrano gli incrementi più consistenti troviamo Netflix che segna addirittura +72% passando dal 38posto al 26esimo, Chanel +42%, Amazon +40%, Microsoft +40% e PayPal +24%.

Sull’altro versante si registrano anche diminuzioni sinigifcative, come per esempio la già citata Facebook -21%, Mercedes-Benz -14%, Ford -14%, stesso calo anche per GE. Da questa pagina è possibile consultare la lista completa dei 100 marchi che valgono di più al mondo Forbes 2020.

