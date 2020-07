Parallels Toolbox 4 e Access 6 migliorano e semplificano il lavoro ovunque

Parallels rilascia Parallels Toolbox 4 e Parallels Access 6 per Mac e Windows, due software che permettono a qualsiasi utente di essere più indipendente e produttivo ovunque si trovi, in ufficio, a casa da remoto o in movimento.

“A seguito delle imprevedibili prescrizioni di confinamento a casa e di distanziamento sociale imposte dal COVID-19, è essenziale per i lavoratori da remoto disporre sui loro dispositivi di soluzioni facili da usare per rimanere produttivi, soprattutto quando il supporto tecnico IT, i colleghi e gli amici non sono disponibili nelle vicinanze per fornire assistenza o risolvere le difficoltà che potrebbero insorgere” dichiara Nick Dobrovolskiy, Parallels Senior Vice President of Engineering and Support.

Arriva Personal Help su Parallels Access 6

Grazie a Parallels Access 6 gli utenti possono essere produttivi ovunque si trovino, offrendo la possibilità di accedere da remoto e utilizzare fino a cinque Mac o computer PC Windows da un numero illimitato di dispositivi iOS e Android o browser HTML5. È anche disponibile un Piano Business Parallels Access più flessibile che consente da un lato agli amministratori IT di creare e gestire un numero illimitato di utilizzatori e licenze utenti simultanei, dall’altro permette ai dipendenti di accedere al loro computer da un numero illimitato di dispositivi mobili e browser HTML5.



I comandi touch nativi familiari di iPhone, iPad e Android possono essere utilizzati per lavorare facilmente con le applicazioni e i file di macOS e Windows, completi di tutte le funzionalità, per eseguire le attività lavorative e condividere in sicurezza i file senza doverli caricare sui servizi di archiviazione cloud. Qui di seguito riportiamo alcune nuove funzionalità di Parallels Access 6:

Personal Help : permette di aiutare amici e familiari a risolvere i problemi sul loro Mac o PC senza dover essere necessariamente davanti al loro computer o provare a spiegare come procedere. È sufficiente chiedere loro di scaricare e installare Parallels Access su Mac o PC. Sul proprio dispositivo, sarà possibile utilizzare Parallels Access per generare e inviare loro un link Personal Help, che consentirà di accedere automaticamente e in sicurezza al loro computer, senza procedure e password complesse, in modo da poter risolvere i problemi da qualsiasi posizione.

Supporto Bluetooth per mouse, trackpad e comandi su iPadOS 13.4 o versioni successive: ora queste gesture e sistemi di input funzionano con le connessioni del proprio computer remoto. Quando viene rilevato un mouse o trackpad, il cursore si trasforma in un cursore nativo in base al contenuto disponibile sullo schermo (ad esempio un puntatore o frecce), per una migliore esperienza utente.

Supporto Android per OneDrive e Google Drive : disponibile tramite Parallels Access File Manager per una migliore condivisione dei file.

: disponibile tramite Parallels Access File Manager per una migliore condivisione dei file. Supporto della navigazione tramite gesti e rendering edge-to-edge Android.

Nuovi strumenti in Parallels Toolbox 4

Parallels Toolbox è una raccolta tutto-in-uno di strumenti che fanno risparmiare tempo agli utenti Mac e Windows: contiene strumenti utili attivabili con un clic che semplificano la gestione dell’integrità del computer, la produttività e il benessere. Le nuove funzionalità di Parallels Toolbox 4, aggiunte agli oltre 30 strumenti, comprendono:

Break Time (Mac e Windows): consente di evitare il burnout e migliorare la produttività programmando e facendo pause dal lavoro con promemoria automatici. È possibile impostare la frequenza con la quale fare una pausa e la sua durata. Quando sarà il momento, verrà inviato un promemoria per ricordare di fare un break, che sarà conteggiato se non vengono utilizzati il mouse o la tastiera del computer.

Unit Converter (Mac e Windows): permette di convertire le unità di misura e le valute mondiali digitando semplicemente ciò che si desidera convertire (ad esempio 30 °C): inizieranno ad apparire le opzioni di conversione e a mano a mano diminuiranno mentre si finisce di inserire i dati, così da visualizzare la risposta.

Enhanced Search (Mace e Windows): utile per trovare velocemente il giusto strumento per eseguire l’attività desiderata. La funzionalità Enhanced Search che include centinaia di nuove parole chiave, si trova in alto a sinistra del menu Parallels Toolbox.

Window on Top (Windows): consente di mantenere le finestre delle app che vengono usate con maggiore frequenza sopra tutte le altre app aperte in modo da potervi accedere immediatamente, per una migliore produttività. La maggior parte delle app Windows non prevede una funzione di blocco o mobilità in primo piano, almeno sino ad oggi. È sufficiente aprire lo strumento Window on Top di Parallels Toolbox e selezionare la finestra desiderata. Sarà sempre sopra le altre finestre in modo che da potervi accedere immediatamente.

Window Manager (Mac): ridimensiona facilmente qualsiasi finestra su Mac su una dimensione e una posizione predefinite con lo strumento Window Manager. Trascinando semplicemente una finestra sul bordo dello schermo, verrà ridimensionata automaticamente su metà, un terzo o un quarto dello schermo.

Show Desktop (Mac): permette di pulire la propria area di lavoro con un semplice clic. Selezionando la propria preferenza di visualizzazione del desktop vengono nascoste o chiuse le applicazioni. Quando viene selezionato Show desktop, questo strumento ridurrà tutte le finestre aperte o uscirà da tutte le applicazioni che sono visibili nel Dock del Mac. È possibile accedere facilmente a una app nascosta selezionandola nel Dock del Mac.

Close Apps (Windows): per rimuovere immediatamente tutte le app e le finestre dal desktop con un semplice clic anziché perdere tempo a chiuderle manualmente una ad una. Nelle preferenze dello strumento è possibile scegliere di chiudere, ridurre, nascondere o forzare la chiusura delle app. Notare che una chiusura forzata di un programma comporta la perdita dei dati non salvati.

Gli strumenti attivabili con un clic più popolari di Parallels Toolbox includono: Download Video, Energy Saver, Clipboard History, Clean Drive, Free Memory, Presentation Mode, Capture Area, Hide Desktop, Unarchive, Hidden Files, Uninstall Apps e altri. Si parte da questa pagina per ulteriori informazioni sulla suite completa degli strumenti attivabili con un clic e sui video dimostrativi.

Disponibilità e prezzi

Parallels Toolbox: Versioni di prova gratuite complete di tutte le funzionalità di Parallels Toolbox 4 per Mac e Windows sono disponibili come prodotti autonomi esclusivamente da questa pagina dello sviluppatore. Ogni prodotto può essere acquistato al prezzo di 19,99 euro l’anno. Ogni licenza annua comprende gli aggiornamenti gratuiti ai nuovi strumenti e i miglioramenti resi disponibili diverse volte l’anno.

Parallels Access: Versioni di prova gratuite complete di tutte le funzionalità di Parallels Access 6 per Mac e Windows sono disponibili da questa pagina dello sviluppatore, Google Play e App Store. Successivamente alla prova iniziale, gli utenti possono acquistare un abbonamento al prezzo di 17,99 euro l’anno o 30,99 euro per due anni. È inoltre disponibile un Piano aziendale flessibile per 49 euro l’anno che permette agli amministratori IT di creare e gestire un numero illimitato di utenti, ciascuno dei quali può utilizzare una delle cinque licenze per utenti simultanei da un numero illimitato di dispositivi mobili o browser Web HTML5. Sono disponibili altri cinque pacchetti di licenze al prezzo di 49 euro l’anno.

