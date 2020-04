Pixelmator Photo ora supporta trackpad e mouse su iPad

Gli sviluppatori di Pixelmator Team (qui la nostra intervista) hanno rilasciato Pixelmator Photo 1.2, importante aggiornamento dell’app che offre strumenti per l’editing di foto su iPad, un insieme di strumenti non-distruttivi e di correzione di classe desktop (tipicamente disponibili solo su costose applicazioni per computer). I vari tool consentono di migliorare in vari modi le foto; è supportato il formato RAW ed è possibile sfruttare uno strumento denominato “Repair tool” per la rimozione di oggetti indesiderati, e vari preset per creare effetti ispirati a famose pellicole fotografiche di tipo analogico.

L’app mette a disposizione strumenti che usano tecniche di modifica non distruttiva. Le modifiche non distruttive, lo ricordiamo, consentono di apportare cambiamenti a un’immagine senza sovrascrivere i dati originali, in modo da conservarli e poter ripristinare all’occorrenza l’immagine precedente. Tra le funzioni non-distruttive a disposizione, strumenti che consentono di applicare correzioni cromatiche o tonali a un’immagine senza modificare i valori dei pixel in modo permanente, comandi per modificare luci, ombre e variazioni, luminosità, contrasto, lavorare di fino con la “grana” della pellicola virtuale, regolare il bilanciamento del bianco e molti altri ancora.

La versione 1.2 integra il supporto a Magic Keyboard, trackpad o mouse (grazie a iPadOS 13.4) permette lavorare con altre app fianco a fianco usando lo Split View, e integra una funzione che consente di “livellare” lo stile di foto diverse usando il machine learning.

“Il supporto per l’editing delle foto usando Magic Keyboard, il trackpad o il mouse, offre un nuovo del tutto nuovo e più preciso per lavorare con Pixelmator Photo”, spiega d Tomas Andrijauskas, sviluppatore capo di Pixelmator Photo. “E non potremmo essere più entusiasti di offrire ai nostri utenti ancora più opzioni per ottenere il meglio dalle loro foto con iPad”.

Il supporto di Magic Keyboard, trackpad e mouse consente di usare con nuove modalità Pixelmator Photo su iPad. Il nuovo cursore permette di modificare le foto con una precisione ancora maggiore; il cursore modifica la forma quando l’utente si avvicina a pulsanti o determinati strumenti, diventando “pennello”, “toppa” o visualizzando i rettangoli di selezione e le maniglie d’angolo e laterali che consentono di tagliare e specificare i limiti di ritaglio nella foto.

Il supporto per Split View permette di dividere lo schermo in spazi ridimensionabili e aprire l’app a fianco di una diversa app contemporaneamente. È anche supportato lo Slide Over permettendo di far scorrere un’app di fronte a un’altra o di fronte a sé stessa e avere Pixelmator pronto in qualsiasi momento per l’editing.

Pixelmator Photo 1.2 integra ML Match Colors, funzionalità che sfrutta il “motore” Core ML e l’apprendimento automatico per creare corrispondenze perfette partendo da due foto diverse. Sfruttando algoritmi di machine learning, gli sviluppatori hanno addestrato l’IA dell’app usando 20 milioni di foto professionali. ML Match Colors analizza i colori di sorgente e destinazione, identificando oggetti, colori, luci e applicando modifiche alla foto-target. Sono presenti 37 regolazioni individuali per luminosità, ombreggiatura, alte luci, bilanciamento del bianco, ecc.

Altra novità dell’aggiornamento è una funzione che ricorda i colori usati recentemente e uno slider per modifiche sull’intensità dei colori e preset.

Pixelmator Photo per iPad richiede iOS 11.0 o versioni successive ed è compatibile con iPad Pro e iPad di terza generazione e seguenti, “pesa” 169MB ed è in vendita a 5,49 € sull’App Store. Pixelmator Photo 1.2 è disponibile come aggiornmento gratuito per gli utenti della versione precedente.

Pixelmator Photo 1.2 è disponibile come aggiornamento gratuito per gli utenti della versione precedente.