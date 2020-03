Plustek OpticBook 3800L è lo scanner per libri e riviste pronto per Mac e PC

In Italia è arrivato un nuovo scanner: si tratta del Plustek OpticBook 3800L, che integra le funzioni base di un qualsiasi altro scanner per casa e ufficio con l’aggiunta di una speciale modalità per la scansione dei libri.

Oltre a digitalizzare documenti stampati in vari formati fino alle dimensioni di un A4, questa soluzione infatti ottimizza le scansioni di libri, riviste, fumetti e qualsiasi altro tipo di materiale che presenta una rilegatura. Il limite di molti scanner tradizionali infatti sta nel fatto che non sono in grado di rilevare la curvatura delle pagine, pertanto offrono una scansione che ai bordi può risultare distorta.

Plustek OpticBook 3800L invece è dotato di una cover regolabile che consente di scansionare al meglio anche i libri di elevato spessore e, grazie alla tecnologia proprietaria Shadow Elimination Element, è in grado di eliminare proprio le classiche ombre e le distorsioni dovute alle rilegature e ai dorsi dei libri, permettendo così di digitalizzare tutte le pagine in modo ottimale.

Questo scanner si può controllare tramite Mac e PC Windows con il software BookPavillion dotato di alcune funzioni particolari come quella di ritaglio e rotazione automatica delle pagine. Nel pacchetto è incluso anche ABBYY FineReader Sprint, un programma per la conversione di libri e documenti scansionati in differenti formati tra cui PDF ed ePub, quest’ultimo ottimo per la lettura su tablet e dispositivi e-reader.

Plustek OpticBook 3800L è pertanto una valida soluzione per digitalizzare tutti quei libri scolastici o volumi particolarmente ingombranti che si desidera avere sempre a portata di mano, andando magari ad alleggerire anche la schiena nei lunghi tragitti.

Per di più grazie alle funzioni offerte dagli e-reader e dalle app di lettura su tablet è possibile effettuare sottolineature e aggiungere delle note senza andare a rovinare fisicamente il volume che invece si può tranquillamente lasciare a casa. Molto buono, da questo punto di vista, per scansionare quiz ed esercizi che si desiderano ripetere più volte senza lasciare alcuna traccia visibile sul libro cartaceo.

Per chi fosse interessato all’acquisto segnaliamo che Plustek OpticBook 3800L è disponibile in Italia con un prezzo al pubblico di 229 euro. E’ già in vendita anche su Amazon.