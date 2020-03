La serie OnePlus 8 5G sarà svelata il 14 aprile con display e prestazioni top

L’arrivo dei nuovi modelli è atteso con impazienza dai numerosi appassionati del marchio e ora arriva la conferma ufficiale del costruttore: i nuovi modelli OnePlus 8 saranno presentati il 14 aprile, naturalmente in diretta streaming via Internet per le restrizioni dovute a Coronavirus.

Ma la società non si limita ad annunciare e confermare l’evento di presentazione perché offre alcune anticipazioni per stuzzicare ulteriormente la curiosità e le aspettative degli utenti. Così per i nuovi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro è già confermata la connettività 5G, così come uno schermo con frequenza di aggiornamento di ben 120Hz. Il costruttore promette anche «altre nuove ed entusiasmanti innovazioni che porteranno i device OnePlus Serie 8 a un nuovo livello di user experience».

Qui di seguito riportiamo le dichiarazioni rilasciate da Pete Lau, Founder e CEO di OnePlus «Con la serie OnePlus 8, siamo entusiasti di presentare la nostra nuova gamma di smartphone più potente e più bella di sempre, che combina le funzionalità della rete 5G, un display ad alto refresh rate appositamente progettato e una potente configurazione delle prestazioni. La serie OnePlus 8 porta un’experience davvero burdenless a tutti i nostri utenti, che dal brand non si aspettano altro che i migliori smartphone top di gamma».

E ancora «Anche il più piccolo dettaglio è importante per noi. OnePlus si impegna continuamente per offrire la migliore user experience possibile attraverso i nostri dispositivi top di gamma» conclude Lau. Insieme alle anticipazioni ufficiali circolano anche quelle clandestine online. Da qui si apprende che entrambi i modelli OnePlus 8 attesi il 14 aprile funzioneranno probabilmente con il processore Qualcomm Snapdragon 865, il top di gamma attuale per l’universo Android.

Anticipata anche una spettacolare finitura indicata con il nome di Interstellar Glow, di cui riportiamo in questo articolo una immagine pubblicata in rete nelle scorse ore. Per gli utenti che non amano i colori cangianti sembra siano in arrivo anche tinte standard nero e verde.

Sarà possibile seguire l’evento di lancio di OnePlus Serie 8 martedì 14 aprile 2020 alle ore 17:00 CEST, tramite streaming dal sito web ufficiale OnePlus e anche su YouTube. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di OnePlus sono disponibili da questa pagina, invece per tutte le notizie dedicate all’universo Android si parte da questo collegamento. Invece per tutto quello che c’è da sapere su iPhone si parte da qui.