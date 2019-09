Recensione Transcend JetDrive 855 SSD, l’unità SSD velocissima, piccola e pratica per Mac

Transcend JetDrive 855 SSD è una unità esterna per l’archiviazione che combina una SSD PCIe JetDrive 850 e una custodia in alluminio con cavo e connettore Thunderbolt.

La soluzione è indicata per tutti gli utenti di macOS che desiderano una unità capace, molto veloce (davvero molto come vedremo), silenziosa e sempre pronta all’uso.

Il disco è pensato per tutti i Mac con Thunderbolt 1 e 2, ma con un piccolo adattatore si fa trovare pronta anche per i modelli più recenti con Thunderbolt 3.

Transcend JetDrive 855 SSD, come è fatto

L’unità arriva già pronta in una scatola con, all’interno, l’unità Transcend JetDrive 855 SSD con il cavo di collegamento e, appena più sotto, un piccolo manuale di istruzioni e due cacciaviti che servono per smontare il case in caso di cambio dell’SSD.

Le dimensioni sono molto minute: solo 120×31,5×18,2 mm ed un peso di 88 g su di una superficie esterna in alluminio satinato (e un cavo di gomma nero).

La connessione Thunderbolt a 10 Gb/s è qui spinta al massimo: questo connettore non è (come si pensa) specificatamente pensato per Mac ma la sua diffusione in ambito Windows non è stata molto fortunata. Ad ogni modo non mancano gli adattatori per portare l’unità su un MacBook Pro, iMac o Mac mini nuovi con Thunderbolt 3 come l’adattatore da Thunderbolt 3 (USB-C) a Thunderbolt 2 di Apple.

È proprio su di un nuovo Mac mini 2018 che l’abbiamo testato noi e messo sotto torchio.

1 di 3

NVMe, il futuro è adesso

All’interno del device è ospitata una unità SSD 3D NAND flash su Bus NVMe PCIe Gen3 x4, che offre velocità incredibili: sulla carta il produttore indica valori di lettura fino a 1.600 MB/s e fino a 1.400 MB/s in scrittura, anche se nei nostri test ci siamo attestati a circa la metà, valori comunque molto buoni e superiori a qualsiasi unità tradizionale SSD su SATA attualmente in commercio, i cui valori si attestano attorno ai 500 MB/s.

La gestione del disco è aiutata anche dall’App JetDriveToolbox (per macOS e Windows) che raccoglie tutte le funzioni di amministrazione sia dell’unità SSD interna che del case Thunderbolt.

Tecnologie come 3D NAND e il Bus NVMe PCIe si stanno affermando sempre di più, all’inizio solo in ambito gaming ma adesso anche in una ottica di prestazioni adatte anche all’ambiente professionale.

1 di 3

Come funziona

Per mettere alla prova il disco, nel nostro caso da 960 GB, ci abbiamo copiato l’intero archivio fotografico, i file vettoriali e le immagini, queste suddivise tra file in Jpeg, PSD e RAW.

Questo archivio da sempre offre enormi problemi di utilizzo perché alcune cartelle contengonogono più di 1600 documenti PSD con diversi livelli e oggetti avanzati che, tipicamente, il Finder fatica tantissimo renderizzare: Transcend JetDrive 855 SSD non ha azzerato i problemi, ma ha reso l’operazione più umana e a misura d’utente.

Per tutti gli altri archivi, con ad esempio immagini Jpeg, file vettoriali, documenti epub o altro (giusto per citare i formati più complessi) nessun problema, il tempo reale è davvero tempo reale.

1 di 3

Conclusioni

Benché l’unità Transcend JetDrive 855 SSD sia pensata per Mac con Thunderbolt 1 o 2, con un semplice adattatore diventa uno dei dischi portatili più veloci e capaci in commercio.

Silenzioso, a prova di calore (anche nel caldissimo Agosto a Milano) e sempre pronto all’uso, Transcend JetDrive 855 SSD si è dimostrato un compagno fedele soprattutto dal punto di vista professionale a cui, lo ammettiamo, faremo fatica a staccarci.

La possibilità, inoltre, di cambiare l’unità interna con una nuova unità tra qualche anno, magari più capiente, migliora un giudizio già molto buono per una unità i cui compromessi proprio non esistono.

Pro:

• Piccolo e silenzioso

• Velocissimo

• L’unità si apre facilmente per il cambio di SSD

Contro:

• Per i Mac nuovi serve un adattatore

Prezzo:

• 190,00 Euro (240GB)

• 250,63 Euro (480GB)

• 375,86 Euro (960GB)

Transcend JetDrive 855 SSD è distribuito in Italia da Esprinet e Ingram per cui i lettori potrebbero trovarlo in tutti gli Apple Premium Reseller della penisola, oppure direttamente dalle pagine di Amazon.it.