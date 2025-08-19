POCO M7 offre grande intrattenimento a prezzo super abbordabile

POCO annuncia il lancio del nuovo smartphone M7, che punta tutto sull’ampia autonomia e sul display dalle dimensioni generose, per offrire intrattenimento con il giusto rapporto qualità prezzo, senza rinunciare comunque a performance solide.

Tra le sue caratteristiche più importanti POCO M7 integra una batteria da 7,000mAh, con autonomia che il produttore dichiara in grado di coprire due giorni di utilizzo regolare, fino a 28 ore di riproduzione video o 46 ore di chiamate. Peraltro, il terminale dispone di funzionalità come il chip BatteryExtender, che protegge la batteria in condizioni complesse, come tensione particolarmente bassa o temperature rigide.

Supporta la ricarica rapida a 33W e non manca neppure la ricarica inversa da 18W, così da poter ricaricare altri dispositivi.

Display e intrattenimento

POCO M7 monta un display FHD+ da 6,9 pollici, il più grande della serie, pensato per la visione di video e contenuti in mobilità. Offre la tecnologia AdaptiveSync che consente di regolare dinamicamente il refresh rate fino a 144Hz per una migliore fluidità visiva.

Il comfort visivo è assicurato dalle certificazioni TÜV Rheinland contro la luce blu e lo sfarfallio, mentre sul fronte audio segnaliamo la certificazione Hi-Res Audio e l’aumento del volume del 200% rispetto al modello precedente Poco M6.

Per gli amanti dell’estetica lo smartphone propone tre varianti, così da poter scegliere quella che si adatta al proprio stile, ciascuna caratterizzata da colori e dettagli diversi. Tutti i terminali sono certificati IP64 per la protezione contro polvere e schizzi.

Al suo interno il processore Snapdragon 685 per un’esperienza d’uso adeguata alle esigenze quotidiane, supportato a livello dal sistema HyperOS 2 di Xiaomi, che ovviamente presenta tutti i servizi google attivi e alcune funzioni della casa di Mountain View tra cui assistente AI e ricerca visuale.

Le configurazioni di memoria permettono espansione fino a 16GB di RAM sulla versione principale e memoria interna fino a 2TB, mentre sul fronte fotografico, il POCO M7 offre una doppia fotocamera posteriore da 50MP e una fotocamera anteriore da 8MP, con funzioni software dedicate alla fotografia in condizioni di scarsa luce e ai selfie.

Prezzo e disponibilità

POCO M7 è disponibile in Italia anche su Amazon nelle versioni 6GB+128GB a 169,90€ e 8GB+256GB a 189,90€. Come spesso accade per i terminali Xiaomi è prevista una particolare promozione di lancio: fino al primo settembre, saranno sufficienti 129,90€ per la versione 6GB+128GB, mentre serviranno 149,90€ per la versione 8GB+256GB.

