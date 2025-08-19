Tineco Floor One S7 Stretch Steam aspira e lava con la potenza del vapore

Lasciate perdere scopa e paletta, aspirapolvere, straccio e secchiello: non servono diversi attrezzi e più passate per pulire e igienizzare casa, grazie all’aspirapolvere e lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch Steam.

Il nuovo modello di punta del marchio unisce la flessibilità di S7 Stretch, con la potenza del vapore ad alta temperatura di S7 Steam, il tutto in un unico dispositivo senza fili. Il costruttore dichiara una potenza di aspirazione elevata, fino a 22.000 Pa per sollevare sporco e detriti, inclusi capelli e peli di animali, senza alcun groviglio grazie alla tecnologia DualBlock Anti-Tangle con doppio raschiatore.

Non teme macchie d’olio e grasso appiccicoso

Ma il punto forte del dispositivo è il sistema HyperSteam che produce vapore a 140 gradi per sciogliere lo sporco più resistente, sanificando i pavimenti senza dover impiegare prodotti chimici aggressivi. È possibile grazie al riscaldamento a due stadi che mantiene sempre il vapore a una temperatura compresa tra 99° e 140°, per pulire meglio ed evitare condensa indesiderata.

Lo sporco secco non è un problema, ma Tineco Floor One S7 Stretch Steam fa la differenza nelle situazioni più complesse, incluse le macchie appiccicose di grasso e anche con le chiazze di olio che dissolve all’istante con una sola passata.

Raggiunge e pulisce tutto

Grazie al design Lay-flat a 180 gradi con spazzola estesa, permette di raggiungere e pulire ogni punto della casa con facilità, inclusi angoli stretti, vicino ai battiscopa e anche sotto i mobili, con altezza minima di 13 centimetri. I movimenti precisi e senza sforzo in ogni direzione sono assicurati dalla tecnologia SmoothDrive.

A livello di configurazione l’utente non deve fare nulla: grazie a una serie di sensori il dispositivo regola in automatico sia la potenza di aspirazione che l’erogazione di acqua. Stesso discorso per la manutenzione che richiede interventi minimi, grazie al sistema di autopulizia e asciugatura che si occupa di tutto. L’utente può scegliere tra l’asciugatura rapida FlashDry che richiede solamente 5 minuti, oppure la modalità più lunga SilentDry che richiede 40 minuti ma risulta molto più silenziosa.

L’autonomia totale arriva fino a 80 minuti, mentre in modalità vapore è di 30 minuti.

Tineco Floor One S7 Stretch Steam, prezzo e disponibilità

Tineco Floor One S7 Stretch Steam è già disponibile sul sito del costruttore e anche da questa pagina di Amazon al prezzo consigliato di 699 euro.

Sulle pagine di macitynet trovare la recensione di Tineco Floor One Switch e del modello Floor One S7 Stretch Ultra.