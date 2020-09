Polaroid Hi-Print, la stampante tascabile per iPhone e Android

Trova, stampa e attacca: potremmo dire che questo è il motto di Polaroid Hi-Print, una nuova stampante tascabile che trasforma le foto del cellulare, gli screenshot e in generale il mondo digitale racchiuso nel telefono in stampe autoadesive di alta qualità in formato carta di credito.

Con questo modello il costruttore amplia la sua gamma di stampanti portatili, con le quali la tecnologia di sublimazione termica permette di realizzare fotografie brillanti, di qualità costante e ad alta risoluzione. Di fatto con le cartucce all-in-one, la stampante Polaroid Hi-Print utilizza il calore per sigillare l’immagine finale in meno di un minuto, creando stampe resistenti all’acqua. Grazie al dorso adesivo le foto possono essere attaccate facilmente su armadietti, in album di ritagli e in molti altri posti visibili.

Polaroid Hi-Print è il primo prodotto digitale istantaneo lanciato da Polaroid dopo il rebranding dell’azienda in marzo, e segna la sua dedizione a tutti gli aspetti della classica esperienza Polaroid, volta a trasformare i ricordi in foto concrete. Come dicevamo questa stampante dà vita alle foto e ai ricordi presenti sul cellulare attraverso un’applicazione compatibile con iOS e Android (ai quali si collega via Bluetooth) e che consente agli utenti di accedere al contempo a una vasta serie di strumenti di fotoritocco tra cui filtri, sovrapposizioni, cornici, testi, etichette e altro ancora.

La stampante utilizza cartucce di carta da 5,4 x 8,6 centimetri. Questa nuova carta a sublimazione termica viene fornita in cartucce contenenti un nastro a colori e 10 fogli di carta fotografica (ogni confezione contiene due cartucce). Niente inchiostro separato, quindi. Alla fine, questo è tutto quello che serve per stampare foto tascabili, pronte in un minuto per essere attaccate dovunque.

Polaroid Hi-Print e le cartucce di carta (pacco da 20 foto) sono distribuite in Italia da Nital e sono in vendita con il prezzo al pubblico rispettivamente di 99,99 euro e 16,99 euro. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Polaroid sono disponibili da questa pagina.

Per tutte le notizie e gli articoli dedicati a Periferiche e Hardware si parte dai rispettivi collegamenti.