Satechi Quatro è il power bank che si crede AirPower

Satechi, azienda nota nel mondo degli accessori per iPhone e iPad, rilascia Quatro, la batteria esterna con supporto alla ricarica wireless, per caricare più dispositivi contemporaneamente, in particolare, iPhone, AirPods e Apple Watch. Sì, una sorta di AirPower portatile.

Satechi Quatro Wireless Power Bank può caricare iPhone, AirPods e Apple Watch contemporaneamente, a patto che però si usi un cavo al quale collegare l’iPhone, o perché no l’iPad. Sebbene la ricarica di più dispositivi non sia particolarmente nuova, la ricarica di un Apple Watch unita a quella di AirPods e iPhone contemporaneamente non è qualcosa che si vede spesso.

Compatibile con i più recenti iPad Pro, iPhone 11, AirPods Pro e Apple Watch Series da 1 a 5, il Power Bank Wireless Quatro di Satechi offre un design elegante e moderno. E’ dotato di caricabatterie wireless Qi, caricatore Apple Watch integrato, porte USB-C PD e USB-A, e consente agli utenti di ricaricare più dispositivi contemporaneamente.

È importante sottolineare che il caricabatterie Apple Watch è integrato, e dunque non utilizza quello fornito da Apple in ogni confezione del suo smartwatch. Ciò offre una flessibilità aggiuntiva che non tutti i caricabatterie di questo genere vantano. Ancora, è presente l’uscita USB-C PD per caricare dispositivi fino a 18 W.

Eliminando la necessità di cavi aggiuntivi, il Power Bank Wireless Quatro di Satechi è dotato di un caricatore Apple Watch integrato. Il resto del power bank funge da pad di ricarica per alimentare comodamente un iPhone o una custodia di ricarica wireless AirPods. Dotato di USB-C PD, Quatro Wireless Power Bank può anche caricare un iPad Pro o ricaricare rapidamente un iPhone 11 fino a un massimo di 18 W di alimentazione in ingresso/uscita e con la porta USB-A aggiuntiva gli utenti potranno anche condividere l’alimentazione con un amico.

Il nuovo Quatro Wireless Power Bank sarà disponibile da metà ottobre e avrà un prezzo di 99,99 dollari. Chiunque lo prenoti entro il 15 ottobre risparmierà 20 dollari inserendo anche il codice sconto QUATRO!

