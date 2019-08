Poly RIG 700, le cuffie senza fili per giocare sono super-leggere

Al Gamescom 2019 c’era anche Poly – azienda conosciuta precedentemente come Plantronics – che ha approfittato della fiera per arricchire la linea RIG con le cuffie wireless serie RIG 700.

Queste cuffie sono senza fili e promettono fino a 12 ore di utilizzo con una sola carica. Sono disponibili in diversi colori e modelli: nello specifico RIG 700 HS è progettato su misura della PlayStation, il modello RIG 700 HX è compatibile con XBox mentre RIG 700 HD sono pensate per funzionare al meglio con i computer.

Tutti e tre i modelli integrano uno strumento di bilanciamento tra gioco e chat facilmente accessibile sul padiglione auricolare attraverso cui è possibile regolare i livelli audio in base alle preferenze del momento, mentre le versioni HX e HD sono dotate di Windows Sonic Surround Sound per migliorare l’audio del gioco nella maniera prevista dai progettisti dei giochi, garantendo così un vantaggio nelle competizioni.

Inoltre il monitoraggio del microfono è regolabile, in questo modo è possibile ascoltare esattamente quello che sente il proprio team squadra, ed hanno una portata senza fili fino a 10 metri grazie alla stabile connessione garantita dalla base in dotazione.

Le cuffie Poly RIG 700 utilizzano driver da 40 mm per i bassi, perciò offrono un audio full-range di alta qualità con bassi consistenti e medi articolati per dettagli ad alta frequenza. Inoltre il microfono con cancellazione del rumore è rimovibile, in questo modo i membri del team possono ascoltare le chiamate di gioco in modo chiaro e allo stesso tempo staccarsi facilmente per le sessioni in solitario.

Come dicevamo il punto forte è il peso: solo 241 grammi, tanto che la società tiene a precisare che al momento sono le cuffie senza fili per giocare più leggere al mondo. La serie RIG 700 Series è al momento disponibile presso Walmart negli Stati Uniti e Argos nel Regno Unito al prezzo di 129,99 dollari, mentre non è stata ancora ufficializzata la disponibilità per il nostro paese.