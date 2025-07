Portafogli con nicchia per Airtag, solo 41,99 €

Su Amazon trovate in offerta il LORZOR Portafoglio Airtag, pensato per chi vuole tracciare il proprio portafoglio con AirTag. Il costo è di 41,99€ applicando il codice sconto del 30%, in calo rispetto ai 59,99€ di listino, con specifiche adatte a una protezione completa, design compatto e materiali di pregio.

Design compatto e vera pelle naturale

Il LORZOR® Portafoglio Airtag è realizzato a mano in pelle naturale al 100%, con finitura morbida e aroma caratteristico. Ogni esemplare ha venature e colori unici, rendendolo un accessorio distintivo. La costruzione in vera pelle non solo conferisce robustezza, ma anche un aspetto curato, pensato per durare nel tempo. Le dimensioni ridotte (9,6 x 6,5 x 2 cm) permettono di inserirlo facilmente nella tasca del pantalone o della giacca, senza ingombro. Il design sobrio si abbina sia a contesti formali che quotidiani.

Slot dedicato per AirTag e protezione RFID

Questo portafoglio include uno slot integrato per Apple AirTag (non incluso), così da poterlo localizzare in ogni momento tramite l’app Dov’è. A differenza dei portafogli standard, è pensato specificamente per integrare il localizzatore senza aumentare lo spessore. Il cardbox con strisce in silicone impedisce la fuoriuscita accidentale delle carte. È presente anche una protezione RFID che blocca i tentativi di clonazione dei dati delle carte contactless. Un’attenzione alla sicurezza completa, sia fisica che digitale.

Fino a 10 carte, monete e banconote

Nonostante il formato ridotto, il portafoglio offre spazio fino a 10 carte e 10 banconote piegate, inserite in modo ordinato grazie al sistema pop-up. Il meccanismo a pulsante laterale consente di selezionare facilmente la carta desiderata, senza aprire completamente il portafoglio. Sul retro è presente una tasca per monete con capacità di 3–5 unità, utile per parcheggi o acquisti veloci. La combinazione di funzioni e compattezza lo rende adatto sia per l’uso quotidiano che per chi viaggia spesso.

Prezzo scontato con codice attivo su Amazon

Il prezzo di listino è di 59,99€, ma utilizzando il codice sconto del 30% direttamente su Amazon, il costo finale scende a 41,99€. Il codice viene applicato nella pagina del prodotto prima dell’acquisto.

Sto caricando altre schede...