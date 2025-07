Ottocast mini in sconto, Carplay e Android Auto wireless a solo 56,99€

Piccolissino ed efficiente e ora ancora anche in sconto. È OTTOCAST Mini, un adattatore wireless pensato per usare CarPlay e Android Auto senza cavi che ora costa solo 56,99€ invece di 79,99€

Design compatto e chip ad alte prestazioni

OTTOCAST Mini, che Macitynet ha provato qui, integra un chip 5G, compatibile con Wi-Fi dual-band (2,4 e 5,8 GHz) e Bluetooth 5.2, assicurando connessioni rapide e stabili. La connessione iniziale richiede circa 10 secondi, mentre il collegamento automatico successivo avviene in soli 3 secondi. Le dimensioni ridotte (4,96 x 2,2 x 1,04 cm) ne facilitano l’installazione anche in spazi stretti, senza compromettere l’estetica della plancia o l’accesso ad altri comandi.

Compatibile con CarPlay e Android Auto

Questo adattatore è pensato per auto dotate di CarPlay o Android Auto cablato di serie, a partire dai modelli dal 2016 in poi. È compatibile con iOS 8 e superiori e Android 11 e successivi. Il passaggio tra dispositivi è semplice: basta rimuovere la cronologia Bluetooth e disattivare le connessioni precedenti per associare un nuovo telefono. Non è compatibile con tutti i modelli BMW e Tesla: è consigliabile verificare la compatibilità prima dell’acquisto.

Esperienza utente stabile e priva di interruzioni

Una volta collegato, OTTOCAST Mini consente l’uso di tutte le funzionalità di CarPlay e Android Auto in modalità wireless: chiamate, Siri o Assistente Google, navigazione, musica e app supportate restano attive come con il cavo. La trasmissione audio è stabile e senza ritardi, anche su strade sconnesse o durante la guida in aree a bassa copertura.

Il prezzo attuale di 56,99€ invece di 79,99€ rappresenta uno sconto del 29% sul listino, ed è il minimo storico registrato su Amazon per questo dispositivo.

Sto caricando altre schede...