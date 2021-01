Porter Np6 è il primo city truck di Piaggio

Il Gruppo Piaggio ha presentato la nuova gamma di veicoli commerciali leggeri a quattro ruote: il nuovo Porter NP6, un city truck che vanta dimensioni compatte, buona portata e motorizzazioni “esclusivamente eco-friendly”.

Le dimensioni compatte (la cabina è larga solamente 1,64 metri) e le nuove motorizzazioni da 1.498 cc Euro 6D Final CombiFuel benzina\GPL e benzina\metano, secondo il produttore fanno del Piaggio Porter NP6 il veicolo ideale per il lavoro in città, per la consegna dell’ultimo miglio e per il trasporto di merci a corto e medio raggio.

Le motorizzazioni CombiFuel sono disponibili in due differenti versioni, a seconda dell’autonomia GPL o metano di cui si necessita: Short Range, dedicata a un uso prevalentemente urbano, e Long Range, sviluppato per svolgere attività più impegnative grazie a una maggiore autonomia e ad una portata superiore.

Rispetto al precedente veicolo, il Piaggio Porter NP6 è dedicato a un target più ampio, grazie all’incremento della portata utile, che cresce fino a circa il 30%, e all’elevata allestibilità. La gamma Porter NP6 è versatile e personalizzabile in centinaia di varianti. I modelli sono tre, due con pianale (fisso o ribaltabile), e uno chassis per supportare i più variati allestimenti.

Il produttore riferisce che si tratta di un veicolo commerciale “progettato per massimizzare la capacità di carico senza rinunciare alla compattezza e all’agilità”, “aumentando al contempo la sicurezza e il comfort a bordo”.

A livello di portata a telaio le versioni con ponte posteriore a ruote singole possono supportare fino a 1.275 kg, mentre quelle con ruote gemellate superano i 1.600 kg, riuscendo a trasportare carichi ben superiori al proprio peso e mantenendo una massa a terra non superiore ai 2.800 kg.

La nuova gamma di Porter NP6 è prodotta negli stabilimenti Italiani di Pontedera del Gruppo Piaggio ed è distribuita nei principali paesi europei attraverso una rete dedicata. A seconda delle configurazioni, il Piaggio Porter NP6 sarà venduto con un posizionamento indciato come competitivo e prezzi, franco concessionario e de-tax, a partire da poco più di 15.000 euro nella versione benzina\GPL.

Per tutti gli articoli di macitynet che trattano di automobili, veicoli elettrici e mobilità smart rimandiamo alla sezione ViaggiareSmart del nostro sito.