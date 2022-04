Offerte di primavera Amazon, ecco tutte le offerte Philips Audio

Nelle giornate delle offerte di primavera c’è grande spazio anche per le offerte sui prodotti di Philips Audio. Si tratta di una lunga lista di accessori che spaziano dai semplici auricolari per finire con barre audio e sistemi Hi-Fi. In mezzo ci trovate un po’ di tutto: dalle economiche cuffie a filo alle casse portatili, dalle cuffie ad alta fedeltà agli auricolari a conduzione ossea e alle Soundbar.

Qualche esempio dei migliori affari? Le Philips Fidelio X2HR/00, cuffie sovraurali ad alta risoluzione tra le più apprezzate del mercato che comprate a solo 99,99 euro, oppure gli auricolari a conduzione ossea, perfetti per chi fra esercizio all’aperto e vuole sempre avere le orecchie libere che vengono offerti a 69,99 euro invece che 100 euro.

Molto interessante anche PHILIPS AUDIO M6805/10 un mini impianto stereo Hi-Fi con radio via Internet, DAB+, USB, Spotify Connect, lettore CD, supporto MP3. Costa 186,99 € invece che 259€. Anche Philips Audio B8405/10 è un prodotto per la casa. Si tratta di una Soundbar con subwoofer wireless, Bluetooth da 240 W, supporto Dolby Atmos, HDMI eARC, DTS Play-Fi. La pagate 179,99 euro invece che 288 euro.

Chi desidera qualche cosa per l’audio personale potrebbe dare una occhiata alla cassa Philips TAS5505/00 (IPX7 Impermeabile, 12 Ore di Riproduzione) che costa 74,99 euro oppure agli auricolari full wireless TAT2206BK/00 proposti a 31,99€. Molto economici gli aurcolari sportivi a filo TAA1105WT/00 (solo 8,49€) e le cuffie, sempre a filo, per bambino SHK2000PK/00 a 12,69€

Qui sotto i prodotti Philips in offerta.

Philips Cuffie con Filo per Fitness e Sport/Microfono, IPX2 Resistenti al Sudore, Supporti L’orecchio Flessibili, Vestibilità Sicura, Telecomando Inline/Auricolari con Filo Philips TAA1105WT/00 In offerta a 8,49 € – invece di 14,99 €

Philips Cuffie con Filo per Bambini/Cuffie con Limite di Volume (85dB), Isolamento Acustico, Morbidi Cuscinetti, Archetto Ergonomico/Auricolari con Filo Philips SHK2000PK/00 – Rosa -Porpora In offerta a 11,99 € – invece di 19,99 €

Philips Auricolari Bluetooth con Microfono/Morbidi e Confortevoli Earbuds, Resistenti al Sudore, 18 ore di Riproduzione/Auricolari Wireless In Ear/Philips TAT2206BK/00 – Nero In offerta a 27,99 € – invece di 49,99 €

PHILIPS A4216BK/00 On-Ear Cuffie Sportive Wireless, Driver 40 mm, 35 Ore di Riproduzione, Protezione IP55, Cuscinetti Rinfrescanti e Lavabili, Nero, One Size, Nuova Versione In offerta a 37,99 € – invece di 69,99 €

PHILIPS Cuffie a Conduzione Ossea, Auricolari Wireless con Design On-Ear, Bluetooth, Impermeabili, Fino a 9 Ore di Autonomia, Auricolare con Archetto da Collo e Luce Notturna, Nero, One Size In offerta a 69,99 € – invece di 149,99 €

Philips Fidelio X2HR/00 Cuffie Sovraurali, Cuffie Hi Res, Audio ad Alta Risoluzione, Driver al Neodimio da 50 mm, Cuscinetti Deluxe in Schiuma Memory, Clip per Cavo, Nero In offerta a 99,99 € – invece di 299,99 €

Philips M4505/12 Mini Impianto Stereo Sistema Micro, Bluetooth, Radio DAB+/FM, CD, 60 W, Ingresso Audio, Porta USB per Ricarica, Altoparlanti Bass Reflex, Controllo Audio Digitale – Modello 2020/2021 In offerta a 114,99 € – invece di 189,99 €

PHILIPS AUDIO, TAM4205/12, M4205/12 Mini Impianto Stereo Hi-Fi Compatto (Bluetooth, Radio FM, CD-MP3, Ingresso Audio, Porta USB per Ricarica, 60 W, Altoparlanti Bass Reflex – Modello 2020/2021 In offerta a 119,99 € – invece di 159,99 €

Philips Cassa Bluetooth Portatile/Speaker Bluetooth con Microfono / IPX7 Impermeabile, 12 Ore di Riproduzione, Design Elegante/Altoparlante Philips TAS5505/00 – Grigio In offerta a 69,99 € – invece di 99,99 €

Philips cuffie Bluetooth H4205BL/00 con tasto Bass Boost (Bluetooth, 29 ore di riproduzione, funzione ricarica rapida, isolamento dai rumori, richiudibile), blu opaco – modello 2020/2021, taglia unica In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

PHILIPS AUDIO M6805/10 Mini Impianto Stereo Hi-Fi Compatto Bluetooth, Radio via Internet, DAB+, USB, Spotify Connect, CD, CD-MP3, 50 W, Sistema All-In-One, Controllo Audio Digitale, Modello 2020/2021 In offerta a 209,99 € – invece di 259,99 €

PHILIPS AUDIO SHC5200/10 Cuffie HiFi Wireless Sovrauricolari (32-mm-Driver, Trasmissione FM Wireless, Fascetta con Regolazione Automatica, Design Leggero, Ricaricabile) Nero In offerta a 29,99 € – invece di 54,99 €

Philips H4205BK/00 Cuffie Bluetooth con Tasto Bass Boost, Bluetooth, 29 Ore di Riproduzione, Funzione Ricarica Rapida, Isolamento dai Rumori, Richiudibile, Modello 2020/2021, Nero In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

Philips H4205RD/00 Cuffie Bluetooth con Tasto Bass Boost, Bluetooth, 29 Ore di Riproduzione, Funzione Ricarica Rapida, Isolamento dai Rumori, Richiudibile, Modello 2020/2021, Rosso In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

Philips H4205WT/00 Cuffie Bluetooth con Tasto Bass Boost, Bluetooth, 29 Ore di Riproduzione, Funzione Ricarica Rapida, Isolamento dai Rumori, Richiudibile, Modello 2020/2021, Bianco In offerta a 26,99 € – invece di 49,99 €

Philips Over Ear PH805BK/00 Cuffie auricolari (Bluetooth, Active Noise Cancelling, 30 ore durata della batteria, audio Hi-Res, microfono, Google Assistant) nero In offerta a 79,99 € – invece di 179,99 €

PHILIPS AUDIO B5305/12 Soundbar Bluetooth con Subwoofer Wireless, 2.1 Canali, 70 W, HDMI ARC, Design Geometrico con Staffa per Montaggio a Parete, Modello 2020/2021 In offerta a 78,99 € – invece di 139,99 €

Philips Audio B8405/10 Altoparlante Soundbar con Subwoofer Wireless, Bluetooth, 2.1 Canali, 240 W, Dolby Atmos, HDMI eARC, DTS Play-Fi, Assistenti Vocali, Modello 2020/2021 In offerta a 179,99 € – invece di 419,99 €

Philips Audio TAB8505/10 Altoparlante Soundbar con Subwoofer Wireless, Bluetooth, 2.1 Canali, 240 W, Dolby Atmos, HDMI eARC, DTS Play-Fi, Assistenti Vocali, Design Basso, Modello 2020/2021, Argento In offerta a 239,99 € – invece di 419,99 €

Per quanto riguarda le offerte selezionate: basta un click sulle immagini del prodotto per avere conferma del prezzo in offerta. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte visitando la pagina dedicata o seguendoci con Telegram (canale offerte).