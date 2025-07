Prime Day, Powerbank magnetica Belkin Qi2 a solo 19,99 €

È in offerta su Amazon il Belkin BoostCharge Pro Power Bank Qi2, un caricatore portatile magnetico compatto con supporto e doppia ricarica. Il prezzo cala a 19,99€ invece di 59,95€ su Amazon, con tecnologia Qi2 e potenza fino a 20 W.

Compatta e magnetica per l’uso quotidiano

La BoostCharge Pro Qi2 è progettata per offrire ricarica magnetica rapida con allineamento automatico tramite magneti, compatibile con iPhone e altri dispositivi Qi2. Grazie alla funzione alimentazione passante, può fungere anche da tappetino wireless: collega la power bank a una fonte di corrente e ricarica due dispositivi contemporaneamente, anche da fermo sulla scrivania.

Batteria da 5.000 mAh e supporto integrato

La capacità di 5.000 mAh assicura fino a 16 ore di carica aggiuntiva per smartphone, con output massimo fino a 20 W. L’accessorio include anche un supporto estraibile per tenere il telefono in verticale, utile durante videochiamate o streaming. Il design resta leggero e tascabile, perfetto per chi viaggia spesso.

Doppia ricarica e compatibilità con custodie

La BoostCharge consente la ricarica simultanea di due dispositivi: uno in modalità wireless e l’altro tramite porta USB-C (cavo da 1 metro incluso). Supporta anche la ricarica di dispositivi con custodia (spessore massimo 3 mm) e integra un indicatore LED per lo stato di carica. Compatibile con la funzione StandBy di iPhone.

Il prezzo di listino della Belkin BoostCharge Pro Power Bank Qi2 è di 59,95€, ma al momento è disponibile a 19,99€ su Amazon, con un risparmio di 40€.

