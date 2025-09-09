L’evento Apple va oltre i prodotti, sei temi chiave dietro l’iPhone 17 che guideranno il futuro

L’evento Apple di oggi 9 settembre 2025 porta con sé grandi attese. Le abbiamo sviscerate tutte una per una in questi giorni. Parliamo di prodotti e di direttive strategiche che si coagulano intorno ad alcune grandi tematiche a loro volta radicate nelle innovazioni tecnologiche.

Ci pensa Mark Gurman di Bloomberg, il giornalista che più di ogni altro è stato in grado di aiutarci a costruire un profilo di iPhone, Apple Watch e accessori in arrivo a tracciare il filo conduttore generale da seguire.

Sei i temi principali decifrando i quali saremo anche in grado di interpretare dove sta andando Cupertino e dove andremo anche noi.

iPhone 17 Air, il modello ultrasottile

La novità più appariscente sarà l’iPhone 17 Air, primo modello inedito da anni. Sarà lo smartphone Apple più sottile mai realizzato, circa un terzo più snello rispetto agli attuali. Avrà uno schermo vicino ai Pro Max ma non sarà per tutti. Previsti compromessi importanti: batteria ridotta e fotocamere non in linea con quelle dei Pro e neppure del modello di entrata. A bordo ci sarà il modem Apple già visto su iPhone 16e, più lento, sulla carta, rispetto a quello Qualcomm. Sul prezzo, si posizionerà tra iPhone 17 e 17 Pro, con l’estetica come grande richiamo ma con il rischio di deludere chi punta su autonomia e potenza.

Fotocamere e batteria per i modelli Pro

Chi cerca un reale passo avanti dovrà guardare ad iPhone 17 Pro e Pro Max. Restano le dimensioni da 6,3 e 6,9 pollici, ma con sistemi fotografici completamente ripensati. Le novità comprendono registrazioni video migliorate, apertura variabile, zoom più accurato e persino la possibilità di filmare con fotocamera frontale e posteriore contemporaneamente. Non mancheranno progressi anche sulla durata della batteria, intorno alla quale chi compra un telefono concentra una parte della sua attenzione.

Una gamma Apple Watch rinnovata

Apple metterà mano a tutta la linea degli orologi. Apple Watch Series 11 offrirà ritocchi minori come uno schermo più luminoso e anche l’Apple Watch SE riceverà un aggiornamento, il primo dal 2022, per restare competitivo nella fascia entry-level contro Fitbit e Samsung. Ma tutta l’attenzione sarà tutta per Ultra 3, che introdurrà un display più ampio e la connettività satellitare. Questa caratteristica spinge Apple direttamente contro Garmin, già forte su questo terreno.

AirPods Pro sempre più orientati al fitness

Dopo aver integrato funzioni per la salute dell’udito, ora gli AirPods Pro 3 diventano strumenti anche per l’attività fisica. Arriverà infatti il monitoraggio della frequenza cardiaca, che permetterà di allenarsi e costruire percorsi di preparazione atletica anche senza smartwatch. Sono previsti miglioramenti nella vestibilità e una custodia di ricarica ridisegnata.

AI ancora in secondo piano

Oltre ai prodotti ci sono anche almeno un paio di scenari strategici da tenere d’occhio. Il primo, in realtà, corre il rischio di non essere per nulla… sott’occhio: l’intelligenza artificiale. Apple Intelligence non sarà infatti la protagonista dell’evento. Apple si limiterà a piccole integrazioni come traduzioni avanzate e collaborazioni con ChatGPT e Anthropic. I veri passi avanti arriveranno solo nel 2026, con una nuova versione di Siri capace di sfruttare il web, i contenuti a schermo e i dati personali in maniera molto più efficace.

Prezzi sotto osservazione

Poi c’è l’incognita prezzi. Apple potrebbe aumentare i listini per compensare i costi e i dazi, oppure mantenere le tariffe attuali assorbendo le spese per spingere la domanda. In ogni caso, saranno centrali le formule di rateizzazione e i programmi di trade-in per attutire l’impatto sui consumatori. Dal nostro osservatorio europeo restiamo in attesa di capire se la politica dei prezzi avrà o meno dei riflessi anche alle nostre latitudini. Teoricamente se l’aumento dipendesse dai dazi, la risposta dovrebbe essere “no”, anzi visto il valore del dollaro di circa il 10% più basso di quello dello scorso anno, Apple avrebbe margini non solo per mantenere i prezzi ma anche per abbassarli, ma non è affatto detto che sarà così.