Elon Musk ha piani ambiziosi per Tesla Cybercab

Per oltre cinque anni Elon Musk ha promesso la guida autonoma, ma anche se ora l’ha indicata in arrivo in Austin Texas a giugno e poi in altre città USA entro fine anno, ma arriverà con Cybercab, quindi in modo e formato completamente diversi da quanto i proprietari Tesla si aspettavano da lungo tempo.

Dal punto di vista legale i sistemi di guida autonoma completa ancora non esistono, ma ciò nonostante, secondo i detrattori, Elon Musk continua a sfornare piani futuristici e ambiziosi che contribuiscono a confondere le idee.

Mentre in rete impazzano i video di Tesla che guidano da sole per tragitti sempre più lunghi e complessi, con supervisione del guidatore, gli avversari di Musk sostengono che le auto prodotte dal 2016 in poi, sopratutto quelle più datate, non potranno mai guidare da sole.

Ma una cosa è la guida autonoma completa ovunque con auto di anni fa, l’altra è il servizio robotaxi a pagamento di Tesla con Cybercab che arriverà in Austin a giugno. Per renderlo più sicuro è probabile che Tesla ricorra a mappe in alta risoluzione e forse anche teleoperatori in grado di prendere il controllo del veicolo in caso di problemi.

Sempre per i detrattori queste sono due delle soluzioni adottate dai robotaxi di Google Waymo che da anni Elon Musk prende di mira con battute e frecciate. Alcune ricerche di personale pubblicate da Tesla per teleoperatori sembrano confermare i sospetti.

In ogni caso Elon Musk non conosce limiti: in uno dei sue innumerevoli post dichiara che la soglia per poter introdurre i robotaxi è quella di superare la sicurezza del guidatore umano medio. E che in futuro le auto con guida autonoma saranno oltre il 1.000% più sicure di auto con conducente umano.

Difficile non concordare con i punti sollevati dai detrattori, ma occorre anche ricordare che tutti gli altri colossi che avevano annunciato la guida autonoma anni fa, hanno già abbandonato l’impresa, spesso con perdite miliardarie: è successo ad Apple, oltre che a Ford e General Motors.

