A breve arrivano gli auricolari Powerbeats Pro 2

A breve arriverà sul mercato una nuova versione degli auricolari Powerbeats Pro di Beats, azienda controllata da Apple. Lo riferisce Mark Gurman di Bloomberg secondo il quale il lancio è “imminente”. Il nuovo accessorio sarebbe stato già inviato sia alla Federal Communications Commission (FCC) sia ad altre autorità di regolamentazione per le verifiche di rito e l’approvazione, e Gurman riferisce di preparativi in corso per una conferenza stampa in settimana nel corso della quale verranno resi noti dettagli sul prodotto.

Secondo indiscrezioni, gli auricolari Powerbeats Pro 2 sono previsti con un design più piccolo rispetto all’attuale (qui la nostra recensione) e migliorie quali il supporto all’Audio Spaziale, funzionalità ancora più avanzate di cancellazione del rumore.

“Sbirciando” all’interno del codice di iOS si evince che questi auricolari dovrebbero essere in grado – tra le altre cose – di raccogliere dati sulla frequenza cardiaca dell’utente. Questa ultima indiscrezione non è nuova e già in precedenza sono circolate voci di Apple al lavoro su tecnologie del genere.

Il sito Macrumors riferisce che le Powerbeats Pro 2 offriranno maggiore autonomia rispetto al modello attuale, migliore sul versante della compatibilità cross-platform con funzioni tipo “Dov’è” per Android. Gli auricolari e la relativa custodia sono previsti con porta USB-C e colorazioni in Jet Black, Quick Sand, Electric Orange e Hyper Purple.