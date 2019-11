Tesla Cybertruck ha già raccolto oltre 200.000 prenotazioni

L’ultimo giocattolo di Elon Musk sembra destinato a raggiungere e superare il successo della sua auto elettrica più economica Tesla Model 3: dalla presentazione avvenuta giovedì 21 novembre fino a poche ore fa le prenotazioni Tesla Cybertruck hanno toccato e superato quota 200.000 unità.

Il confronto è puramente a titolo di curiosità perché Tesla Model 3 costava di più e richiedeva un anticipo rimborsabile di 1.000 dollari, mentre le prenotazioni Tesla Cybertruck sono senza dubbio sostenute dal prezzo abbordabile richiesto, solamente 100 dollari. Come è avvenuto a suo tempo per la berlina, anche per il pickup gli anticipi possono essere richiesti in restituzione e rimborsati nel caso chi ha prenotato cambi idea con il passare del tempo, una condizione equa considerando che Tesla inizierà la produzione solo alla fine del 2021 e che fino a oggi non ha praticamente mai rispettato le tempistiche indicate.

Il conteggio delle prenotazioni Tesla Cybertruck arriva direttamente da Elon Musk che nelle scorse ore tramite post su Twitter ha annunciato il raggiungimento di 146mila ordini, poi aumentati a 187mila e con l’ultimo post di 11 ore fa a 200mila, totale che senza dubbio è destinato a crescere ancora con il prossimo aggiornamento via social.

Potenza, versatilità, prezzo relativamente abbordabile e numerose altre caratteristiche e funzioni innovative hanno scatenato l’interesse di molti, anche se il design squadrato e poligonale del veicolo ha raccolto anche diverse critiche. Viceversa il look futuristico che sembra provenire direttamente da un film di fantascienza piace a Syd Mead, designer e disegnatore statunitense, celebra anche per essere stato il direttore artistico di Blade Runner.

Pochi giorni prima della presentazione Elon Musk aveva dichiarato che Tesla Cybertruck sembra fuoriuscire direttamente dal film capolavoro Blade Runner. In un intervento inaspettato su BusinessInsider, Syd Mead ha dichiarato che il design del veicolo è «stilisticamente mozzafiato» e di essere lusingato che il progetto abbia presto ispirazione dal suo lavoro in Blade Runner.

Per una sintesi delle caratteristiche di Tesla Cybertruck rimandiamo a questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet su veicoli elettrici e mobilità smart sono disponibili in questa sezione del sito.