Tesla Cybertruck è la Batmobile per la famiglia, blindata e veloce come una Ferrari

La presentazione di Tesla Cybertruck era attesissima da mesi, anzi da anni, e le aspettative sono state mantenute: ancora una volta Elon Musk è salito sul palco del design studio Tesla di Hawthorne in California per sorprendere il mondo delle auto e gli appassionati con una vettura diversa da qualsiasi cosa vista fino a oggi.

A prima vista Tesla Cybertruck sembra un autoblindo o una versione futuristica di Hummer. Impressioni e idee si confondono ancora esaminandone le caratteristiche principali. Offre sei posti a sedere quasi fosse un monovolume, una capacità di carico di ben 2.800 litri paragonabile a un furgone, tutto questo con prestazioni da super sportiva per milionari, tipo Ferrari e Porsche, perché è in grado di accelerare da zero a 100km orari in solamente 2,9 secondi.

L’imprenditore miliardario che per professione sembra voler continuamente stupire il mondo dichiara che Tesla Cybertruck è costruito con un esoscheletro in acciaio inossidabile, progettato per garantire la massima solidità strutturale e massima protezione ai passeggeri, il tutto accompagnato da vetri antiproiettile.

Durante la presentazione è stato anche mostrato un video in cui la vettura viene presa a colpi di fucile e pistola, senza conseguenze per le persone nell’abitacolo. A giudicare dalle tristi notizie che sempre più spesso arrivano da media e TV forse questa è l’auto che molti vorrebbero già avere: un autoblindo ecologico che somiglia molto alla Batmobile.

Lasciamo da parte la cronaca per le specifiche: Tesla Cybertruck sarà costruito a partire dalla fine del 2021 e si può già preordinare con un anticipo di solamente 100 dollari. Sono previste tre motorizzazioni: si parte da poco meno di 40mila dollari per un singolo motore e autonomia di oltre 400km.

Poi a salire di 10mila dollari si passa a doppio motore con autonomia di oltre 480km, infine di altri 10mila dollari per triplo motore e autonomia di oltre 800km. Insomma per avere il massimo dell’autonomia e della capacità di trazione il prezzo lievita a 70mila dollari, sempre con la possibilità di ottenere le funzioni di guida autonoma tramite aggiornamento software a pagamento di 7mila dollari, come altri modelli Tesla.

Durante la presentazione sono state mostrate tutte le possibilità di cambio configurazione di Tesla Cybertruck, per ospitare fino a 6 passeggeri, per ridurre i posti a sedere e ottenere la capacità di carico di un furgone, per trasformarlo in un mini van con tanto di barbecue e due posti letto e altro ancora. Le sospensioni si possono regolare per aumentare la distanza dal suolo di tutto il veicolo oppure, anche separatamente quelle anteriori e superiori, per facilitare carico e scarico.

In questa demo a sorpresa sul palco ha fatto una breve comparsa anche Tesla ATV, un futuristico quad elettrico che sembra arriverà nel 2021 insieme alla vettura, ma per il momento il costruttore non ha svelato nulla circa prestazioni, funzioni e prezzo. Tesla ed Elon Musk hanno tutto il tempo utile per soffiare sul fuoco delle anticipazioni via Twitter per poi svelare il quad Tesla ATV in una nuova fantasmagorica presentazione.

