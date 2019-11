Apple prevede vendite iPhone 12 alle stelle grazie al 5G

Grazie alle prodezze del comparto fotografico la generazione attuale iPhone 11 è stata ben accolta da utenti, critica e mercato: gli analisti stimano vendite complessive per 80 milioni di unità, ma per la prossima generazione il totale potrebbe aumentare sensibilmente, con una previsione che indica vendite iPhone 12 fino a 100 milioni di pezzi e anche oltre.

Il balzo superiore al 20% sembra sarà trainato dall’arrivo dei primi iPhone 5G 2020 oltre che dalla maggior diffusione geografica delle reti cellulari di prossima generazione. Storicamente la multinazionale di Cupertino non è tra i primi costruttori di smartphone ad adottare le tecnologie di rete più recenti, in ogni caso per i passaggi precedenti dal 2G al 3G e poi ancora al 4G la strategia di Apple ha funzionato perché gli iPhone sono sempre arrivati quando i chip modem erano più ottimizzati ed efficienti, e anche quando la copertura di rete era più diffusa.

Ma l’arrivo del 5G non sarà l’unica novità rilevante: le vendite iPhone 12 potrebbero essere sostenute anche dall’introduzione di un nuovo design, sembra ispirato alle linee più squadrate di iPhone 4 e iPhone 5, che la società già impiega da tempo sia sui portatili che nella serie iPad Pro. A questo si uniscono novità hardware consistenti, come l’attesa fotocamera 3D a tempo di volo per rilevare distanze e profondità, funzioni utili sia per la realtà aumentata che per la fotografia digitale.

La previsione di vendite iPhone 12 fino a 100 milioni di unità e oltre sarebbe quella formulata direttamente da Apple, segnalata da DigiTimes, indicata ai propri fornitori e costruttori in vista dei preparativi di produzione che avvengono sempre con diversi mesi di anticipo rispetto all’inizio di produzione e al lancio commerciale di settembre 2020.

Occorrono due avvertenze: l’attendibilità della testata e un balzo decisamente troppo marcato rispetto all’andamento degli ultimi anni. DigiTimes ha dimostrato una affidabilità altalenante nel prevedere i piani di Cupertino. In secondo luogo da tempo le vendite iPhone mostrano le caratteristiche di un prodotto maturo con variazioni per lo più comprese tra il +5% e -5%, così un incremento atteso del +25% sembra eccessivo anche per una generazione di rinnovo totale.

Tutto quello che c’è da sapere su iPhone 11 e iPhone 11 Pro è in questo approfondimento di macitynet. Invece per tutto quello che sappiamo finora sul prossimo iPhone 12 del 2020 rimandiamo a questo articolo.