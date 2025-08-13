Presa Tuya a meno di 1 € per rendere Smart qualsiasi elettrodomestico

Con la presa Smart Tuya in sconto in queste ore potete monitorare i consumi degli elettrodomestici che avete in casa, anche di vecchissima generazione, e gestire il tutto anche da remoto.

Partiamo innanzitutto col dire che è disponibile in due versioni: quella da 16A è ottima per dispositivi come lampade, ventilatori, piccoli elettrodomestici da cucina o caricatori, mentre optando per quella da 20A potete gestire senza problemi climatizzatori portatili, stufette elettriche o altri apparecchi con assorbimento più elevato.

A tal proposito è importante tenere presente che, trattandosi di un prodotto in promozione a soli 1 €, non ci si può aspettare prestazioni avanzate o materiali premium.

In ogni caso una volta infilata nella presa di corrente e collegatovi un elettrodomestico, potrete controllarne i consumi energetici ed avere così un quadro chiaro dei consumi quotidiani e intervenire, se necessario, per risparmiare energia.

È anche presente un tasto On/Off fisico per spegnere o accendere manualmente la presa senza ricorrere allo smartphone.

Se la collegate alla rete di casa via Wi-Fi potete invece controllarla anche a distanza, tanto più che supporta perfino i comandi vocali tramite Alexa e Assistente Google.

Allo stesso modo potete configurare automazioni personalizzate, ad esempio per accendere una lampada al tramonto o spegnere un elettrodomestico dopo un certo orario. Questo aiuta non solo a ottimizzare i consumi, ma anche a migliorare la gestione della routine domestica.

