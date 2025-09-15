Facebook Twitter Youtube

Questo sito contiene link di affiliazione per cui può essere compensato

iPhone aggiornato a iOS 26, cinque impostazioni da regolare subito

Di Fabrizio Frattini
Apple rivoluziona i nomi, dai numeri all’anno, ecco iOS 26 e macOS 26 - macitynet.it

iOS 26 è ora disponibile e molti tra coloro che leggono si saranno sicuramente precipitati a scaricarlo. Il nuovo sistema operativo introduce molte novità visive e funzioni che possono cambiare il modo in cui si usa l’iPhone fin dal primo giorno.

Alcune di esse sono attive da subito con un effetto un po’ sconcertante e in alcuni casi fastidioso per la vita di tutti i giorni perché si concentrano in ambiti che toccano la quotidianità.

Abbiamo selezionato cinque di queste novità particolarmente rilevanti il cui aspetto e funzionamento vengono cambiati dal nuovo sistema operativo, oppure resi più flessibili ma nello stesso differenti nell’approccio.

Vi diciamo, spiegando passo-passo, come cambiarli andando alla ricerca delle loro opzioni, dandovi indicazioni su cosa hanno cambiato e una nostra opinione su quando conviene tornare a modello precedente.

iOS 26 porta due nuove app nella schermata Home di iPhone - macitynet.it

Ridurre o disattivare Liquid GlassLiquid Glass porta un effetto “vetro” diffuso nell’interfaccia: Centro di Controllo, cartelle, dock, schede e alcune barre in app di sistema. Se l’aspetto risulta troppo carico o distrae oppure produce affaticamento, si può rendere l’interfaccia più pulita riducendo le trasparenze a livello di Accessibilità.

  1. Aprire Impostazioni.
  2. Toccare Accessibilità.
  3. Entrare in Schermo e dimensioni testo.
  4. Attivare Riduci trasparenza.

iPhone aggiornato a iOS 26? Cinque impostazioni da regolare subito - macitynet.it

Cosa cambia subito

lo sfondo del Centro di Controllo diventa opaco, le cartelle perdono l’effetto smerigliato, il dock non mostra più la “brina” e molte superfici tornano piene e leggibili. Diverse app di sistema che adottano il linguaggio Liquid Glass mostreranno elementi meno translucidi o addirittura azzerati.

Quando serve

se si vuole un look più essenziale, oppure per ridurre il fastidio prodotto da micro-animazioni e potenziali distrazioni. O semplicemente se la grafica non piace.

Cambiare il layout di Safari

Safari adotta una nuova disposizione che privilegia l’uso a una mano e un look più pulito. In particolare c’è un nuova modalità compatta che riduce raggruppa tutti i controlli nella parte inferiore. Restano però disponibili sia la modalità più classica con la divisione alto e basso e quella con controlli in basso

  1. Aprire Impostazioni.
  2. Toccare App, quindi Safari.
  3. Scorrere fino alla sezione Schede.
  4. Scegliere tra Compatto, In basso o In alto.

iPhone aggiornato a iOS 26? Cinque impostazioni da regolare subito - macitynet.it

Cosa cambia subito: con In alto si recupera l’impostazione tradizionale con barra e schede nella parte superiore; con In basso si mantiene l’approccio moderno e più raggiungibile con il pollice; Compatto riduce gli elementi per massimizzare il contenuto.

Consiglio pratico: provare per qualche ora ciascuna opzione e scegliere quella che richiede meno movimenti per i gesti che si compiono più spesso.

Tornare al look classico dell’app Telefono

L’app Telefono adotta un aspetto unificato che sostituisce la scheda Recenti con Chiamate e rimuove dalla barra i collegamenti rapidi a Preferiti e Segreteria. Se l’organizzazione precedente era più comoda, si può ripristinare in pochi tocchi.

  1. Aprire l’app Telefono.
  2. Toccare la scheda Chiamate nella barra in basso.
  3. Toccare il pulsante menu in alto a destra con le tre linee.
  4. Selezionare l’opzione Classico.

iPhone aggiornato a iOS 26? Cinque impostazioni da regolare subito - macitynet.it

Cosa cambia subito: riappaiono le schede Preferiti, Recenti e Segreteria, insieme a Contatti e Tastierino, mentre scompare Chiamate. La navigazione torna quella di sempre, utile per chi usa spesso i preferiti o la segreteria.

Quando serve

se si vuole accesso diretto ai preferiti e al filtro tra chiamate ricevute e perse.

Attivare la modalità Energetica Adattiva

La modalità Energetica Adattiva aiuta a prolungare l’autonomia: abilita automaticamente il Risparmio energetico quando la batteria scende sotto il 20 per cento e applica ottimizzazioni per contenere i consumi.

  • Aprire Impostazioni.
  • Toccare Batteria.
  • Entrare in Modalità energia e attivare Energetica Adattiva.

iPhone aggiornato a iOS 26? Cinque impostazioni da regolare subito - macitynet.it

Cosa succede dopo l’attivazione: il sistema abbassa la luminosità quando non il contesto lo permette, limita alcune attività in background e può rallentare lievemente operazioni non critiche per salvare energia. In cambio si ottengono minuti o ore in più lontano dalla presa.

Quando serve: giornate lunghe fuori casa, viaggi, eventi in cui si scatta o si registra molto, o semplicemente per chi vuole arrivare a sera con più margine.

Scoprire e usare i nuovi controlli della Fotocamera

L’app Fotocamera è stata ripensata per accessi più rapidi alle impostazioni. I comandi cruciali sono ora raggiungibili senza lasciare l’inquadratura, così si adatta lo scatto alla scena in tempo reale.

  1. Aprire Fotocamera.
  2. Usare il pulsante in alto a destra per accedere ai controlli avanzati.
  3. In Foto, cambiare la risoluzione direttamente dallo schermo quando serve più dettaglio o file più leggeri.
  4. In Video, toccare i controlli in alto per scegliere risoluzione e frame rate prima o durante la registrazione

iPhone aggiornato a iOS 26? Cinque impostazioni da regolare subito - macitynet.it

Vantaggi immediati: meno passaggi nei menu, regolazioni a portata di dito e maggiore coerenza tra modalità. Questo aiuta sia negli scatti veloci sia quando si cerca un risultato più preciso, ad esempio passando da 24 MP a risoluzioni inferiori per risparmiare spazio, oppure salendo di frame rate per riprese più fluide.

Consiglio operativo: creare una routine di preset personali per luce diurna, interni e notturni, così da richiamare in pochi tocchi la combinazione di risoluzione e impostazioni che funziona meglio in ogni scenario.

Ultimi articoli

