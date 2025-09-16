Facebook Twitter Youtube

Ecco l’applicazione Apple Sports per seguire tutti i campionati ed eventi sportivi

Di Mauro Notarianni
L’app Apple Sports disponibile in Italia - macitynet.it

Apple Sports, l’app gratuita per iPhone che permette a chi ama lo sport di accedere a risultati delle partite in tempo reale, statistiche e altro, è ora disponibile in Italia.

Pensata per essere semplice e veloce, l’app mette al centro le squadre e i campionati preferiti dell’utente, con un’interfaccia facile da usare. Ogni amante dello sport può navigare facilmente fra i risultati e le partite in programma, e consultare altre informazioni, come statistiche delle squadre e dettagli sulle formazioni.

Apple spiega che Sports consente di personalizzare l’esperienza d’uso e di seguire le squadre e i campionati preferiti. Nella home, eventi e incontri sono raggruppati per lega, con controlli intuitivi che permettono all’utente di personalizzare l’ordine di visualizzazione in modo che i campionati che vuole seguire compaiano per primi. In tutta l’app, le squadre preferite compaiono sempre in cima, offrendo accesso immediato ai risultati e agli aggiornamenti che interessano maggiormente.

Con il supporto alle Live Activities, l’app mostra aggiornamenti in diretta sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch, e gli eventi futuri possono essere programmati in anticipo. Grazie alla possibilità di condividere le schede delle partite, l’utente può vivere insieme ad altri tifosi l’entusiasmo per qualsiasi incontro di tutti i campionati supportati.

È possibile personalizzare la schermata Home dell’iPhone con i widget delle squadre e dei campionati preferiti. E possibile accedere ai widget anche su iPad e Mac, e l’utente può quindi avere sempre sott’occhio i risultati e il calendario delle partite che gli interessano, indipendentemente dalla piattaforma che utilizza.

I campionati supportati

Al momento Apple Sports supporta i seguenti campionati:

  • Bundesliga
  • 2 Bundesliga
  • Champions League (maschile e femminile)
  • Conference League
  • Campionato EFL
  • Europa League
  • Formula 1
  • LaLiga
  • Liga MX
  • Ligue 1
  • Ligue 2
  • MLB
  • MLS
  • NASCAR
  • NBA (Pallacanestro)
  • Pallacanestro NCAA (maschile e femminile)
  • NCAAF
  • NFL
  • NHL
  • NWSL
  • Premier League
  • Primeira Liga
  • Segunda División
  • Serie A
  • Serie B
  • Tennis (maschile e femminile)
  • WNBA

L’app Sports richiede iOS 17.2 o versioni seguenti e si scarica gratis dall’App Store

