Ecco l’applicazione Apple Sports per seguire tutti i campionati ed eventi sportivi

Apple Sports, l’app gratuita per iPhone che permette a chi ama lo sport di accedere a risultati delle partite in tempo reale, statistiche e altro, è ora disponibile in Italia.

Pensata per essere semplice e veloce, l’app mette al centro le squadre e i campionati preferiti dell’utente, con un’interfaccia facile da usare. Ogni amante dello sport può navigare facilmente fra i risultati e le partite in programma, e consultare altre informazioni, come statistiche delle squadre e dettagli sulle formazioni.

Apple spiega che Sports consente di personalizzare l’esperienza d’uso e di seguire le squadre e i campionati preferiti. Nella home, eventi e incontri sono raggruppati per lega, con controlli intuitivi che permettono all’utente di personalizzare l’ordine di visualizzazione in modo che i campionati che vuole seguire compaiano per primi. In tutta l’app, le squadre preferite compaiono sempre in cima, offrendo accesso immediato ai risultati e agli aggiornamenti che interessano maggiormente.

Con il supporto alle Live Activities, l’app mostra aggiornamenti in diretta sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch, e gli eventi futuri possono essere programmati in anticipo. Grazie alla possibilità di condividere le schede delle partite, l’utente può vivere insieme ad altri tifosi l’entusiasmo per qualsiasi incontro di tutti i campionati supportati.

È possibile personalizzare la schermata Home dell’iPhone con i widget delle squadre e dei campionati preferiti. E possibile accedere ai widget anche su iPad e Mac, e l’utente può quindi avere sempre sott’occhio i risultati e il calendario delle partite che gli interessano, indipendentemente dalla piattaforma che utilizza.

I campionati supportati

Al momento Apple Sports supporta i seguenti campionati:

Bundesliga

2 Bundesliga

Champions League (maschile e femminile)

Conference League

Campionato EFL

Europa League

Formula 1

LaLiga

Liga MX

Ligue 1

Ligue 2

MLB

MLS

NASCAR

NBA (Pallacanestro)

Pallacanestro NCAA (maschile e femminile)

NCAAF

NFL

NHL

NWSL

Premier League

Primeira Liga

Segunda División

Serie A

Serie B

Tennis (maschile e femminile)

WNBA

L’app Sports richiede iOS 17.2 o versioni seguenti e si scarica gratis dall’App Store