Ecco l’applicazione Apple Sports per seguire tutti i campionati ed eventi sportivi

Apple Sports, l’app gratuita per iPhone che permette a chi ama lo sport di accedere a risultati delle partite in tempo reale, statistiche e altro, è ora disponibile in Italia.
Pensata per essere semplice e veloce, l’app mette al centro le squadre e i campionati preferiti dell’utente, con un’interfaccia facile da usare. Ogni amante dello sport può navigare facilmente fra i risultati e le partite in programma, e consultare altre informazioni, come statistiche delle squadre e dettagli sulle formazioni.
Apple spiega che Sports consente di personalizzare l’esperienza d’uso e di seguire le squadre e i campionati preferiti. Nella home, eventi e incontri sono raggruppati per lega, con controlli intuitivi che permettono all’utente di personalizzare l’ordine di visualizzazione in modo che i campionati che vuole seguire compaiano per primi. In tutta l’app, le squadre preferite compaiono sempre in cima, offrendo accesso immediato ai risultati e agli aggiornamenti che interessano maggiormente.
Con il supporto alle Live Activities, l’app mostra aggiornamenti in diretta sulla schermata di blocco di iPhone e su Apple Watch, e gli eventi futuri possono essere programmati in anticipo. Grazie alla possibilità di condividere le schede delle partite, l’utente può vivere insieme ad altri tifosi l’entusiasmo per qualsiasi incontro di tutti i campionati supportati.
È possibile personalizzare la schermata Home dell’iPhone con i widget delle squadre e dei campionati preferiti. E possibile accedere ai widget anche su iPad e Mac, e l’utente può quindi avere sempre sott’occhio i risultati e il calendario delle partite che gli interessano, indipendentemente dalla piattaforma che utilizza.
I campionati supportati
Al momento Apple Sports supporta i seguenti campionati:
- Bundesliga
- 2 Bundesliga
- Champions League (maschile e femminile)
- Conference League
- Campionato EFL
- Europa League
- Formula 1
- LaLiga
- Liga MX
- Ligue 1
- Ligue 2
- MLB
- MLS
- NASCAR
- NBA (Pallacanestro)
- Pallacanestro NCAA (maschile e femminile)
- NCAAF
- NFL
- NHL
- NWSL
- Premier League
- Primeira Liga
- Segunda División
- Serie A
- Serie B
- Tennis (maschile e femminile)
- WNBA
L’app Sports richiede iOS 17.2 o versioni seguenti e si scarica gratis dall’App Store