La prima Xbox vi ha nascosto un segreto per 20 anni

Quasi 20 anni dopo la sua uscita Xbox rivela finalmente uno dei suoi ultimi segreti. Ebbene sì, la prima console di Microsoft ha ancora alcuni Easter Egg nascosti, e uno di questi è stato appena rivelato. Probabilmente, se non fosse stato per la società, nessuno se ne sarebbe mai accorto. Ecco di che si tratta.

Questa settimana, uno sviluppatore che ha lavorato alla Xbox originale ha contattato Kotaku per raccontare al sito web come innescare una sorpresa che nessuno ha mai trovato prima.

Non mi aspettavo che venisse scovato, a meno che il codice sorgente non fosse trapelato o qualcuno avesse decodificato la dashboard

Per innescare questo Easter Egg è necessario copiare un CD sulla memoria interna della Xbox. Non appena la console chiede di dare un nome all’album, si dovrà digitare “Timmyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!” Sì, con ben 26 “y”. Non serve contarle, ma è possibile occupare l’intero campo di testo con le “y”, e poi sostituire l’ultima con un punto esclamativo.

Al termine dell’operazione, si dovrà aprire il menu delle impostazioni e andare sull’opzione “Informazioni di sistema”. A questo punto la console offrirà una nuova schermata dei crediti, che elenca i membri del team di Xbox Dashboard.

Ho deciso di condividere ora, dato che sono passati 20 anni, e ho pensato che sarebbe stato bello che la gente sapesse che questo esiste davvero. Ho anche pensato che se non l’avessi fatto ora, probabilmente non sarebbe mai successo. Era passato così tanto tempo che non riuscivo nemmeno a ricordarlo. Ho dovuto collegare la Xbox e provare diverse cose per essere sicuro

Per inciso, Seamus Blackley, il designer della Xbox originale, ha detto a Kotaku che non era a conoscenza del Timmy Easter Egg prima che il sito web lo portasse alla sua attenzione. Secondo il designer, c’è almeno un’ultima sorpresa che i fan di Xbox non hanno trovato nel software della console Microsoft, ma non ha rivelato come attivare quest’ultimo Easter Egg. Chissà se per conoscerlo dovremo aspettare altri 20 anni o se invece qualche altro elemento del team della Xbox originale deciderà di svelarlo prima.

