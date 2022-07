Prime Day 2022, i migliori sconti sui TV OLED di LG, Sony, Philips

I TV OLED sono indubbiamente il non plus ultra per molti aspetti delle caratteristiche di qualità di un televisore e ad affiancare il produttore LG ci sono altre aziende che usano i suoi pannelli aggiungendo un sistema operativo diverso come Android TV o un’elettronica di controlllo avanzata come quella di Sony.

La gamma LG comunque è molto ampia e va dai pannelli della versione base 48A, 55A e 65A con processori meno performanti a quelli della serie 55B e 65B con processore migliore e frequenza di aggiornamento più elevata a quelli della serie 55C e 65C con migliore audio e pannelli più luminosi

Il numero 1 e il 2 dopo la lettera dell’alfabeto stanno ad indicare l’anno di presentazione del TV rispettivamente 2021 e 2022 con diverse migliorie soprattutto per la serie C che utilizza i pannelli EVO di ultima generazione.

Se invece siete affezionati ai marchi e alle loro caratteristiche particolari come Ambilight su Philips avete l’occasione di trovare sconti anche su diversi altri modelli. Sony e LG sono anche compatibili con Homekit e Airplay 2.

Qui sotto vi presentiamo tutte le offerte in corso divise per Brand e in ordine crescente di prezzo. Buona Scelta!

LG OLED55A16LA Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie A1 2021, Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 737,00 € – invece di 1599,00 €

sconto 54% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED48C14LB Smart TV 4K 48″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 799,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 53% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED55C14LB Smart TV 4K 55″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 899,99 € – invece di 2199,00 €

sconto 59% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED65A16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie A1 2021, Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore In offerta a 924,99 € – invece di 2399,00 €

sconto 61% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED42C24LA Smart TV 4K 42″, TV OLED evo Serie C2, Processore ?9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 In offerta a 1059,99 € – invece di 1399,00 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED65B16LA Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie B1 2021 con Processore ?7 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 2 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1284,99 € – invece di 1629,00 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED65C14LB Smart TV 4K 65″, TV OLED Serie C1 2021 con Processore ?9 Gen4, Dolby Vision IQ, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMMAKER MODE, Google Assistant e Alexa Integrati, 4 HDMI 2.1, Telecomando Puntatore In offerta a 1459,00 € – invece di 2699,00 €

sconto 46% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED48C24LA Smart TV 4K 48″, TV OLED evo Serie C2, Processore ?9 Gen 5, Dolby Vision Precision Detail, Dolby Atmos, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi, webOS 22 In offerta a 1599,00 € – invece di 1699,00 €

sconto 6% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED55C24LA Smart TV 4K 55″, TV OLED evo Serie C2, Processore ?9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi In offerta a 1649,00 € – invece di 2099,00 €

sconto 21% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

LG OLED65C24LA Smart TV 4K 65″, TV OLED evo Serie C2, Processore ?9 Gen 5, Brightness Booster, Dolby Vision Precision Detail, 4 HDMI 2.1 @48Gbps, VRR, Google Assistant e Alexa, Wi-Fi In offerta a 2199,00 € – invece di 2999,00 €

sconto 27% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Philips OLED Android TV OLED UHD 4K 48OLED806/12 In offerta a 719,00 € – invece di 1199,00 €

sconto 40% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Philips OLED 9 series Android TV 4K UHD – Audio Bowers & Wilkins con Ambilight su 4 lati 48OLED935/12 In offerta a 999,00 € – invece di 1499,00 €

sconto 33% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Philips 65OLED706 4k UHD OLED Android tv, 65 pollici 4k smart tv con ambilight, vibrante immagine hdr, cinematica dolby vision & atmos, compatibile con assistente google + alexa, cornice in metallo In offerta a 999,00 € – invece di 2299,00 €

sconto 57% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Sony XR-55A90J – Smart TV OLED 55 pollici, 4K Ultra HD, HDR, con Google TV – Nero In offerta a 1699,00 € – invece di 2249,00 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Sony XR-65A90J – Smart TV OLED 65 pollici, 4K Ultra HD, HDR, con Google TV – Nero In offerta a 2499,00 € – invece di 3299,00 €

sconto 24% – fino a 13 lug 22

Click qui per approfondire

Per restare aggiornati istantaneamente sulle offerte Prime Day potete:

Per restare aggiornati istantaneamente sulle offerte Prime Day potete: