Sicurezza smart e pulizia automatica Eufy sconti fino al 49% prima del Prima Day

Con l’avvicinarsi del Prime Day, previsto dall’8 all’11 Luglio, Eufy ha già lanciato una serie di offerte che anticipano gli sconti ufficiali Amazon con prezzi che, in alcuni casi, potrebbero essere persino migliori di quelli che vedremo durante la campagna promozionale in arrivo.

Come dicevamo questa offerta resterà valida fino all’11 Luglio salvo esaurimento anticipato delle scorte, con sconti fino al 49% su una vasta gamma di dispositivi per la casa Smart, dalla sicurezza domestica alla pulizia intelligente, fino alla cura del giardino.

Sicurezza

Per esempio chi vuole mettere in sicurezza la casa, Eufy propone diversi dispositivi come le telecamere di sorveglianza dotate di risoluzione 2K o 4K, supporto per visione notturna a colori, intelligenza artificiale integrata per il riconoscimento facciale e della possibilità di archiviazione locale senza costi di abbonamento.

Alcuni modelli offrono una copertura panoramica a 360 gradi, mentre altri sono pensati per l’esterno, con certificazione IP67 contro pioggia e polvere. L’integrazione con Alexa e Google consente infine un controllo comodo e immediato tramite comandi vocali o app.

Pulizia

Sul fronte della pulizia invece le offerte Eufy includono robot aspirapolvere e lavapavimenti dotati di navigazione laser, riconoscimento degli ostacoli con intelligenza artificiale, sistema di svuotamento automatico e autonomia fino a 180 minuti.

Alcuni modelli combinano l’azione di aspirazione con quella di lavaggio, offrendo una pulizia profonda e continua. Il controllo remoto tramite app e la programmazione settimanale rendono questi dispositivi particolarmente adatti a chi cerca praticità senza rinunciare a un ambiente sempre ordinato.

Giardino

Non manca neppure una proposta per la cura del verde: il tagliaerba robotizzato Eufy, anch’esso in sconto, si distingue per navigazione intelligente, taglio silenzioso, controllo da app e resistenza alle intemperie.

Si adatta facilmente a diversi tipi di terreno e promette un prato uniforme con il minimo sforzo.

