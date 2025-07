Apple, polemiche con Presidente Regione Campania Vincenzo De Luca sull’Academy di Napoli

Un videomessaggio da parte di Alisha Johnson Wilder, senior director di Apple, rivolto alla Regione Campania per rngraziare quest’ultima del sostegno economico all’Academy di San Giovanni a Teduccio (Napoli), ha innescato una polemica con il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

Il videomessaggio è arrivato nell’ambito della conferenza stampa “La Campania per i talenti”, organizzata dalla Regione per presentare nuovi investimenti in imprese, startup e università. Come riferisce Repubblica, Wilder ha ringraziato la Regione Campania per il sostegno economico e De Luca ha risposto al messaggio ironizzando: “Ha fatto metà del suo dovere: ogni grazie che pronuncia ci costa 5 milioni di euro”.

Il presidente ha ribadito che le borse di studio che permettono agli studenti di frequentare i corsi gratuitamente sono finanziate con fondi regionali, proponendo di adottare “il metodo Trump: qui si paga tutto, anche l’aria che si respira”.

A quanto pare dal quartier generale Apple in California è arrivata una telefonata per chiarire se si trattasse di una critica o di una battuta e anche all’Academy si è registrato imbarazzo e timore che la polemica potesse compromettere collaborazioni future.

I responsabili dell’Academy evidenziano che ogni anno 360 giovani ricevono formazione gratuita sulle tecnologie digitali più avanzate e che 30 docenti e tecnici sono stati assunti a tempo indeterminato. Apple investe diversi milioni di euro, e le borse di studio regionali hanno contribuito a creare centinaia di posti di lavoro qualificati non solo nella creazione di App ma anche nel settore marketing.