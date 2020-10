Prime Day: Echo Show 5 scontato a 44,99€, bundle con lampadina, presa e videocamera superscontati

Nel Prime Day va in sconto anche Echo Show 5. L’abbiamo scritto ieri, ma qui ci interessa segnalare la serie di pacchetti che si sommano, sempre in sconto, con l’eccellente dispositivo di comunicazione per la casa, compatibile con Alexa.

Per saperne di più di Echo Show 5 vi rinviamo alla nostra recensione che dice tutto quello che dovete sapere di esso. In sintesi si tratta di un altoparlante dotato di uno schermo tattile da 5,5 pollici, multufinzionale che è in grado anche di collegarsi ad internet per mostrare i film, video e documentari di Amazon Prime. Permette anche l’accesso a Youtube i cui video sono riprodotti attraverso la finestra di navigazione. È compatibile Alexa quindi permette di controllare i numerosi accessori presenti in casa, come luci smart e telecamere, tra le quali Arlo, Logitech, Netatmo ed EzWiz . Infine consente anche di fare chiamate vocali o videochiamate con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa e pure con Skype

Come detto ieri lo comprate a solo 44,99 euro perchè inserito nelle offerte del Prime Day. Ma l’offerta diventa anche più interessante se considerate i bundle che permnettono di sfruttare le sue funzioni.