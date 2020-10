Prime Day: offerta su smartwatch Huawei Honor, GS Pro e ES a partire da soli 84 €

Presentati a settembre, sono già in sconto: i due nuovi smartwatch di Honor, ovvero il Watch GS Pro e il Watch ES, grazie al Prime Day si comprano in offerta a partire da soli 84 euro. Il Watch GS Pro è pensato per le attività outdoor mentre il secondo, con design più minimalista, è una band con schermo per gli appassionati di fitness.

Per la precisione Honor Watch GS Pro è uno smartwatch pensato per l’avventura, robusto e resistente per tutti gli avventurieri urbani. E’ dotato di una durata della batteria di 25 giorni, ed è costruito per resistere ad ambienti difficili, soddisfacendo fino a 14 test MIL-STD-810G. Supportato da un sistema di doppio posizionamento satellitare integrato ad alta precisione, HONOR Watch GS Pro è dotato di funzione “route back” e di avviso di deviazione del percorso per aiutare gli utenti nell’esplorazione.

Supporta più di 100 modalità di allenamento e la registrazione dei dati di allenamento, tra cui l’arrampicata in montagna, l’escursionismo, lo sci, la corsa indoor e outdoor e l’allenamento libero. È inoltre dotato di funzioni di salute intuitive per monitorare il benessere degli utenti.

Anziché 250 euro lo pagate soltanto 184 euro cliccando sul box “Applica coupon” prima di aggiungerlo al carrello.

HONOR Watch ES, invece, si rivolge principalmente agli appassionati di fitness. Monta un display AMOLED da 1,64 pollici, e offre 95 modalità di allenamento, 12 corsi di allenamento con scenari specifici per bruciare i grassi e fare addominali, e una gamma ampissima di opzioni per il monitoraggio della salute e del fitness.

Invece di 100 euro il prezzo scende a 84 euro con la stessa modalità, ovvero spuntando la casella per il coupon in fase di acquisto. Vi ricordiamo che potete seguire tutte le nostre offerte Prime Day visitando la pagina dedicata oltre che seguendoci con Telegram (canale @offertemacitynet).