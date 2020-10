Prime Day: super offerta Philips Hue da interno ed esterno con sconti fino al 58%

Le lampade e lampadine Philips Hue sono normalmente scontate in occasione di Prime Day e Black Friday ma la pagina che ospitava tutti gli sconti ci era sfuggita fino a qualche minuto fa e sinceramente ci dispiace di non avervi segnalato prima questa occasione che era sepolta tra i migliaia di prodotti in offerta su Amazon.

Rimediamo offrendovi una panoramica di tutte le offerte del settore Iluminazione di Philips – Signify con un rassega di prodotti che arrivano ad avere fino il 58% di sconto con un risparmio effettivo che si aggiunge a quello di utilizzare lampade LED sia per interno che per esterno e poterne gestire intensità luminosa e accensione/spegnimento con tutti i sistemi domotici compresi Homekit, Alexa e Assistente Google.

Alcune di queste lampade sono solamente Zigbee e necessitano del Gateway (molto spesso in offerta/Kit con le lampadine) oppure possono essere collegate direttamente ad un Amazon Echo attraverso Bluetooth. Verificate sempre nelle caratteristiche quali sono le opzioni di collegamento.

Abbiamo diviso l’elenco delle offerte in due sezioni: la prima riporta la serie HUE nelle sue varie articolazioni, la seconda sezione riporta “semplici” lampade LED comunque in offerta e comunque interessanti per completare la vostra installazione di luci.

Buona scelta!

Lampade e Lampadine Led Smart Hue



Philips Lighting LivingColors Bloom Lampada da Tavolo LED, 8 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 29,99 € – invece di 45,00 €

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White And LightStrip Plus Striscia LED Smart, Dimmerabile, 16 Milioni Colori, Kit Base 2 m + Estensione di 1 m, Bianco [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 69,99 € – invece di 104,90 €

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 89,99 € – invece di 139,90 €

sconto 36% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance, Lampadine LED Intelligenti, Attacco E27, 9 W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 99,99 € – invece di 154,50 €

sconto 35% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance, Faretti LED Intelligenti, Attacco GU10, 6W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 99,99 € – invece di 160,09 €

sconto 38% ; – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White and Color Lightstrip Striscia LED Smart da 200 cm + Estensione da 100 cm [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 69,99 € – invece di 102,84 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White Ambiance Faretti LED Intelligenti, Attacco GU10, 6 W, 3 Pezzi, Versione 2019 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 56,99 € – invece di 84,90 €

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 8.5W, 3 Pezzi, da Luce Calda a Fredda, [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 49,99 € – invece di 73,98 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White, Lampadine LED Intelligenti, con Bluetooth, Luce bianca calda, Attacco E27, 9W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 35,99 € – invece di 45,98 €

sconto 22% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Bianco + Hue Bridge Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 119,99 € – invece di 176,97 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Nero, 2 Pezzi + Hue Bridge Controllo del Sistema 2.0 [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 119,99 € – invece di 158,98 €

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue Lightstrip Plus Striscia LED Smart 200 cm + Estensione da 100 cm, 1600 Lumen + Hue Go Lampada Portatile Connessa, 520 lm, Bluetooth, Bianco

In offerta a 129,99 € – invece di 171,83 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lampadina LED Goccia, Attacco E27, 7.5 W Equivalenti a 60 W, Sensore Crepuscolare [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 11,99 € – invece di 15,90 €

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance Lampadine LED, Attacco E14, 6.5 W, Confezione da 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 99,99 € – invece di 141,71 €

sconto 29% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue Iris Lampada da Tavolo Connessa + Bridge 2.0 per Controllo del Sistema Hue [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 99,99 € – invece di 129,48 €

sconto 23% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White Turaco, Lampada da Parete per Esterni, Alluminio, Lampadina Smart Inclusa E27, Luce Calda, 9.5W + Sensore di Movimento da Esterno Hue per Accensione e Spegnimento Luci, Nero [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 99,99 € – invece di 143,57 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White Ambiance Lampadine LED Smart, Dimmerabile, Tutte le Sfumature della Luce Bianca, Compatibile con Alexa e Google Home, Attacco E14, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 54,99 € – invece di 73,98 €

sconto 26% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White and Color Lightstrip Strisce LED Smart, 2 Pezzi da 2 m + Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento Luci [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 129,99 € – invece di 186,77 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance Starter Kit 2 Lampadine Smart con Bluetooth Attacco E27 e un Bridge Hue per Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 89,99 € – invece di 139,90 €

sconto 36% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance, Lampadine LED Intelligenti, Attacco E27, 9 W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+] [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 99,99 € – invece di 154,50 €

sconto 35% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White and Color Ambiance, Faretti LED Intelligenti, Attacco GU10, 6W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 99,99 € – invece di 160,09 €

sconto 38% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White and Color Lightstrip Striscia LED Smart da 200 cm + Estensione da 100 cm [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 69,99 € – invece di 102,84 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue White Ambiance Faretti LED Intelligenti, Attacco GU10, 6 W, 3 Pezzi, Versione 2019 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 56,99 € – invece di 84,90 €

sconto 33% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White Ambiance, Lampadine LED Smart, con Bluetooth, Attacco E27, 8.5W, 3 Pezzi, da Luce Calda a Fredda, [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 49,99 € – invece di 73,98 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue White, Lampadine LED Intelligenti, con Bluetooth, Luce bianca calda, Attacco E27, 9W, 3 Pezzi [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 35,99 € – invece di 45,98 €

sconto – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Unità Base con Alimentatore, 2 Pezzi, Bianco + Hue Bridge Controllo del Sistema [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 119,99 € – invece di 176,97 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue Play Lampada LED Connessa, Nero, 2 Pezzi + Hue Bridge Controllo del Sistema 2.0 [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 119,99 € – invece di 158,98 €

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Hue Lightstrip Plus Striscia LED Smart 200 cm + Estensione da 100 cm, 1600 Lumen + Hue Go Lampada Portatile Connessa, 520 lm, Bluetooth, Bianco

In offerta a 129,99 € – invece di 171,83 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Hue Sensore di Movimento per Accensione e Spegnimento Lampadine + Hue Telecomando Dimmer Switch, 2 Pezzi

In offerta a 59,99 € – invece di 70,79 €

sconto 15% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire

Lampade e Lampadine Led tradizionali



Philips Lampadine LED Candela, E14, 5.5 W Equivalenti a 40 W, 2700 K, Luce bianca calda, Confezione da 6 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 13,99 € – invece di 18,57 €

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lampadine LED Goccia, E27, 11 W Equivalenti a 75 W, 2700K (Bianco Caldo), Confezione da 6 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 17,99 € – invece di 27,08 €

sconto 34% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Lampadina LED Globo, Attacco E27, 18 W Equivalente a 120 W, 2700 K, Luce Calda, Diametro: 120 mm, Altezza: 168 mm [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 12,99 € – invece di 18,77 €

sconto 31% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



EGLO Townshend illuminazione da parete Adatto per uso interno Bianco, Legno E27, 18 x 19 x 6,5 cm

In offerta a 21,99 € – invece di 31,50 €

sconto 30% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Essentials Faretto Limbali Cromato Opaco, Bianco, 1 x 50 W, Attacco: GU10

In offerta a 5,37 € – invece di 6,40 €

sconto 16% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting 2 Lampadine LED Classic A60 E27 WW FR ND 2BC/10, 7 W, Bianco, 60 W, 2 Unità [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 7,79 € – invece di 9,30 €

sconto 16% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Limbali Lampada Faretti a Spirale 3 Luci 3 x 50 W, Argento

In offerta a 14,99 € – invece di 19,90 €

sconto 25% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Lampadine Attacco E27, 13 W Equivalenti a 100 W, Luce calda, Non Dimmerabile, 3 Pezzi

In offerta a 12,49 € – invece di 16,51 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Lampadina LED Globo E27, 15 W Equivalenti a 100 W, Bianco [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 11,39 € – invece di 14,99 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Creek, Lampada da Parete per Esterno, Lanterna Down, Alluminio Nero, Lampadina non Inclusa [Classe di efficienza energetica A]

In offerta a 17,49 € – invece di 20,85 €

sconto 16% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Buzzard Lampada da Parete Plafoniera Illuminazione Giardino Ambienti Esterni Design, Alluminio, Nero, 13 x 17.5 x 29 cm

In offerta a 19,90 € – invece di 30,11 €

sconto 34% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Burlap Lampada Faretti a Spirale 3 Luci Orientabili, Lampadina Non Inclusa, Bianco, 3 x 40 W

In offerta a 22,79 € – invece di 29,99 €

sconto 24% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



EGLO Townshend 5 Lampadario a Sospensione. 60 W, Nero, Marrone

In offerta a 69,99 € – invece di 94,29 €

sconto 26% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting LEDFIL60CL Classic Goccia Lampadine LED, Attacco E27, 7 W Equivalenti a 60 W, 2700 K, Luce Bianca Calda [Classe di efficienza energetica A++]

In offerta a 5,69 € – invece di 7,99 €

sconto 29% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Briloner Leuchten – Plafoniera LED Dimmerabile, decoro a stelle, Luce calda neutra fredda, include telecomando, LED integrati 1300Lm 15W, Ø29.3 cm, Lampada da soffitto per camera, plastica IP20 [Classe di efficienza energetica A+]

In offerta a 23,99 € – invece di 33,44 €

sconto 28% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire



Philips Lighting Philips Faretto Kosipo con 4 Punti Luce, Attacco GU10, Lampadina Non Inclusa, Nero, 11.8 x 62.8 x 9.2 cm

In offerta a 44,99 € – invece di 66,14 €

sconto 32% – fino al 14 ottobre 2020

Click qui per approfondire